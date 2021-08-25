Фото: автор Вера Врубель Поделиться Поделиться







В самом центре Петербурга летом 2021 года начало функционировать новое локальное общественное пространство «Квартира № 6 » в знаменитом Пряничном доме (Колокольная улица, 11). Оно занимает четыре из девяти комнат в коммунальной квартире и организует экскурсии, концерты, в планах — лекции. Создатель этого места — петербургский дизайнер Ольга Полищук.

В ближайшем будущем Полищук может стать ответчиком по иску ее соседки Нины Губановой, инвалида-пенсионера, которая проживает в одной из комнат обширной коммуналки со своим супругом, также инвалидом. Две другие комнаты принадлежат ее родственникам. Петербурженку категорически не устраивает, что по коридорам практически ежедневно гуляют ценители петербургской архитектуры и исторических интерьеров. Вход в квартиру — один, арт-пространство занимает ближайшие к нему помещения, но и туалет в этой коммуналке притягивает объективы фотографов.



Сама Губанова не стала общаться с «Фонтанкой». «Жилое помещение должно использоваться для проживания, в данном случае оно используется для коммерческой деятельности, причем она нарушает интересы соседей, поскольку если по вашей квартире ходят толпы экскурсантов в местах общего пользования, где проходит ваша ежедневная жизнь, это противоречит Жилищному кодексу и нарушает право на спокойное проживание», — прокомментировала ситуацию представитель Губановой, адвокат Ирина Осикина.

По ее мнению, в данном случае посетители не являются гостями жильца, так как «фактически квартира используется для извлечения прибыли». Она также обратила внимание на вопрос соблюдения санитарно-эпидемиологической обстановки: отсутствие на посетителях масок и бахил. Впрочем, контейнер с последними недавно всё же появился у входной двери.

Дальше включается локальная география; к примеру, Полищук заверяет, что ее гости не посещают уборную в квартире, а представитель Губановой — что посещали, однако в последнюю неделю это прекратилось. К слову, недавно фото туалетной комнаты появилось в блоге известного петербургского исследователя старых квартир Максима Косьмина, который продемонстрировал «коммунальное сокровище» — столетний забетонированный писсуар и нарядные изразцы Кузнецовского завода.



В настоящее время Губанова собирает подписи соседей под обращением в Жилищную инспекцию. Также адвокат не исключила обращение в комитет по туризму. «Каким образом оказываются услуги туристам, их водят в жилую квартиру и, по идее, любой конфликт с жильцами — это нарушение их прав как потребителей услуг, не говоря о том, что посещение данной квартиры с соседями не согласовано. Это не туристический объект», — добавила она. Осикина подчеркивает, что в квартире прекрасная слышимость, и пожилые обитатели, которые хотят тишины, становятся невольными слушателями экскурсий. Полищук, в свою очередь, уверена, что среди соседей недоволен только один человек.

В случае, если конфликт не удастся разрешить в мирном порядке, констатировала адвокат, придется обращаться в суд. Требование Губановой: отказ от проведения любых мероприятий, чтобы использование квартиры ограничивалось исключительно жилой функцией. Пока оно явно выходит за рамки привычного: в интернете можно найти объявления об аренде помещений для фотосессий с ценником, на страничке пространства в Instagram — приглашения на экскурсии и анонсы концертов и тематических вечеров.



Интересно, что накануне бурная дискуссия по этому поводу развернулась в паблике «Пять углов» в Facebook. Там опубликовали ссылку на материал издания «Бумага», в котором рассказывается, как появилось арт-пространство. В течение двух с половиной лет Полищук выкупала комнаты и самостоятельно реставрировала их: отмывала от слоев мела лепнину, разыскивала исторические чертежи, ходила по соседям — посмотреть, как у них, подбирала антикварную мебель.

Автора поста и создатель сообщества Вера Врубель обратила внимание, что в квартире есть и другие обитатели, и предложила посмотреть на соседство с живущим своей жизнью арт-пространством их глазами. Многие участники сообщества высказали восхищение, что в городе еще есть люди, которые берут на себя непростой и затратный труд по сохранению и восстановлению исторических интерьеров, усомнились, что арт-пространство посещают «толпы», и выразили надежду, что звукоизоляция в старом фонде позволяет не причинять беспокойство тем, кто за стенкой.

Однако среди комментаторов были и те, кто обратил внимание на минусы: «Могу сказать, что я живу в соседнем доме, и слышимость, особенно ночью, очень даже. Я бы не хотела, чтобы к нам даже в парадную ходили толпы людей».



Фото: автор Вера Врубель Фото: автор Вера Врубель Фото: автор Вера Врубель Фото: автор Вера Врубель Поделиться Поделиться







«Искренне считаю, что красоту она для себя может сохранять сколько угодно, но зарабатывать на ней деньги за счет комфорта других — нет. Вы просто в коммуналках не жили, скорее всего», — написала пользователь Маша. «Реставрация — это прекрасно! Но как можно зарегистрировать арт-пространство с концертами и мистическими шоу в части коммуналки, где в других комнатах живут люди?» — недоумевала Елена. «Я искренне восхищаюсь героиней статьи, но не меньше сочувствую соседям по квартире. Простите за уточнение, а в туалет посетители куда ходят? Или для них сделали отдельный?» — отметила Татьяна.

Ольга Полищук видит ситуацию в другом свете: к ней приходят гости. Момент с оплатой она сравнила с тем, как студенты в общежитиях скидываются на необходимое для посиделок. Дизайнер считает, что она не преступала законодательство и не нарушала чужие интересы.

«Не может один сосед или несколько соседей другим соседям или одному диктовать свои условия... Если человек каким-то образом действительно нарушает законы: человеческие, страны, социума, а другой вопрос — просто недовольства. К вам должны гости прийти, а я просто не хочу. Это не конфликт, это чушь», — говорит она.



Она пояснила, что арт-пространство открыто ежедневно, но только в дневные часы, до 11 утра и после 20:00 туда уже не попасть. А также заверила, что посетители приходят не каждый день, а концерты организуются примерно раз в месяц. В ее планах развивать проект, в частности — проводить лекции по истории Петербурга, литературные вечера.

«Есть у нас определенный поток, мы не собираемся его глобально увеличивать...» — говорит создатель пространства. По ее словам, она предлагала выкупить остальную часть квартиры, но получила отказ.

Петербуржцы, которые живут в историческом центре, регулярно борются с экскурсиями по крышам и парадным. Интерес обитателей понятен — сохранить тишину, покой и приватность частной территории, популярность таких походов у посетителей объяснения не требует.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

