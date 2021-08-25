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Суд и Пряник по-петербургски. Арт-пространство в исторической коммуналке может нарваться на соседский иск

В Пряничном домике в центре Петербурга назревает судебная тяжба из-за арт-пространства, в которое наполовину превратилась жилая квартира. Всё упирается в вопрос, кто туда приходит — гости с лишними деньгами или клиенты.

Фото: автор Вера Врубель
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В самом центре Петербурга летом 2021 года начало функционировать новое локальное общественное пространство «Квартира № 6» в знаменитом Пряничном доме (Колокольная улица, 11). Оно занимает четыре из девяти комнат в коммунальной квартире и организует экскурсии, концерты, в планах — лекции. Создатель этого места — петербургский дизайнер Ольга Полищук.

В ближайшем будущем Полищук может стать ответчиком по иску ее соседки Нины Губановой, инвалида-пенсионера, которая проживает в одной из комнат обширной коммуналки со своим супругом, также инвалидом. Две другие комнаты принадлежат ее родственникам. Петербурженку категорически не устраивает, что по коридорам практически ежедневно гуляют ценители петербургской архитектуры и исторических интерьеров. Вход в квартиру — один, арт-пространство занимает ближайшие к нему помещения, но и туалет в этой коммуналке притягивает объективы фотографов.

Сама Губанова не стала общаться с «Фонтанкой». «Жилое помещение должно использоваться для проживания, в данном случае оно используется для коммерческой деятельности, причем она нарушает интересы соседей, поскольку если по вашей квартире ходят толпы экскурсантов в местах общего пользования, где проходит ваша ежедневная жизнь, это противоречит Жилищному кодексу и нарушает право на спокойное проживание», — прокомментировала ситуацию представитель Губановой, адвокат Ирина Осикина.

По ее мнению, в данном случае посетители не являются гостями жильца, так как «фактически квартира используется для извлечения прибыли». Она также обратила внимание на вопрос соблюдения санитарно-эпидемиологической обстановки: отсутствие на посетителях масок и бахил. Впрочем, контейнер с последними недавно всё же появился у входной двери.

Дальше включается локальная география; к примеру, Полищук заверяет, что ее гости не посещают уборную в квартире, а представитель Губановой — что посещали, однако в последнюю неделю это прекратилось. К слову, недавно фото туалетной комнаты появилось в блоге известного петербургского исследователя старых квартир Максима Косьмина, который продемонстрировал «коммунальное сокровище» — столетний забетонированный писсуар и нарядные изразцы Кузнецовского завода.

В настоящее время Губанова собирает подписи соседей под обращением в Жилищную инспекцию. Также адвокат не исключила обращение в комитет по туризму. «Каким образом оказываются услуги туристам, их водят в жилую квартиру и, по идее, любой конфликт с жильцами — это нарушение их прав как потребителей услуг, не говоря о том, что посещение данной квартиры с соседями не согласовано. Это не туристический объект», — добавила она. Осикина подчеркивает, что в квартире прекрасная слышимость, и пожилые обитатели, которые хотят тишины, становятся невольными слушателями экскурсий. Полищук, в свою очередь, уверена, что среди соседей недоволен только один человек.

В случае, если конфликт не удастся разрешить в мирном порядке, констатировала адвокат, придется обращаться в суд. Требование Губановой: отказ от проведения любых мероприятий, чтобы использование квартиры ограничивалось исключительно жилой функцией. Пока оно явно выходит за рамки привычного: в интернете можно найти объявления об аренде помещений для фотосессий с ценником, на страничке пространства в Instagram — приглашения на экскурсии и анонсы концертов и тематических вечеров.

Интересно, что накануне бурная дискуссия по этому поводу развернулась в паблике «Пять углов» в Facebook. Там опубликовали ссылку на материал издания «Бумага», в котором рассказывается, как появилось арт-пространство. В течение двух с половиной лет Полищук выкупала комнаты и самостоятельно реставрировала их: отмывала от слоев мела лепнину, разыскивала исторические чертежи, ходила по соседям — посмотреть, как у них, подбирала антикварную мебель.

Автора поста и создатель сообщества Вера Врубель обратила внимание, что в квартире есть и другие обитатели, и предложила посмотреть на соседство с живущим своей жизнью арт-пространством их глазами. Многие участники сообщества высказали восхищение, что в городе еще есть люди, которые берут на себя непростой и затратный труд по сохранению и восстановлению исторических интерьеров, усомнились, что арт-пространство посещают «толпы», и выразили надежду, что звукоизоляция в старом фонде позволяет не причинять беспокойство тем, кто за стенкой.

Однако среди комментаторов были и те, кто обратил внимание на минусы: «Могу сказать, что я живу в соседнем доме, и слышимость, особенно ночью, очень даже. Я бы не хотела, чтобы к нам даже в парадную ходили толпы людей».

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«Искренне считаю, что красоту она для себя может сохранять сколько угодно, но зарабатывать на ней деньги за счет комфорта других — нет. Вы просто в коммуналках не жили, скорее всего», — написала пользователь Маша. «Реставрация — это прекрасно! Но как можно зарегистрировать арт-пространство с концертами и мистическими шоу в части коммуналки, где в других комнатах живут люди?» — недоумевала Елена. «Я искренне восхищаюсь героиней статьи, но не меньше сочувствую соседям по квартире. Простите за уточнение, а в туалет посетители куда ходят? Или для них сделали отдельный?» — отметила Татьяна.

Ольга Полищук видит ситуацию в другом свете: к ней приходят гости. Момент с оплатой она сравнила с тем, как студенты в общежитиях скидываются на необходимое для посиделок. Дизайнер считает, что она не преступала законодательство и не нарушала чужие интересы.

«Не может один сосед или несколько соседей другим соседям или одному диктовать свои условия... Если человек каким-то образом действительно нарушает законы: человеческие, страны, социума, а другой вопрос — просто недовольства. К вам должны гости прийти, а я просто не хочу. Это не конфликт, это чушь», — говорит она.

Она пояснила, что арт-пространство открыто ежедневно, но только в дневные часы, до 11 утра и после 20:00 туда уже не попасть. А также заверила, что посетители приходят не каждый день, а концерты организуются примерно раз в месяц. В ее планах развивать проект, в частности — проводить лекции по истории Петербурга, литературные вечера.

«Есть у нас определенный поток, мы не собираемся его глобально увеличивать...» — говорит создатель пространства. По ее словам, она предлагала выкупить остальную часть квартиры, но получила отказ.

Петербуржцы, которые живут в историческом центре, регулярно борются с экскурсиями по крышам и парадным. Интерес обитателей понятен — сохранить тишину, покой и приватность частной территории, популярность таких походов у посетителей объяснения не требует.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

Фото: автор Вера Врубель

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Комментарии (12)

266213976
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончили..сь, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
265984735
Не ТУРИСТСКИЙ обьект.
Mai
Подавляющее большинство дизайнеров это самозванки, преодолевшие 40-летний рубеж и не нашедшие себя в других сферах. Как правило эти женщины не имеют специализированного образования, обладают дурным вкусом и иногда одурачивают незадачливых заказчиков, обеспокоенных поисками бюджетных интерьерных решений.
В свободное от дизайнерства время такие специалистки подрабатывают на грядках, или устраивают вертепы в коммунальных квартирах и мешают соседям, так как на аренду коммерческого пространства, увы, не заработают даже впятером.
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