«Власти за нас этот вопрос не решат». Петербуржцы разработали инструкцию по борьбе с экскурсоводами-нелегалами на крышах

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Возможный порядок действий в случае, если «по вашей крыше шляются толпы экскурсантов», составила администратор соседского паблика «Пять углов» Вера Врубель. «Мой месседж прост. Соседям пришло время познакомиться и объединиться. Власти за нас этот вопрос не решат», — написала она. В комментариях соседи начали обсуждать и дополнять рекомендации.

В первую очередь жильцам советуют вызвать участкового, написать заявления в полицию о незаконном доступе в места общего пользования (МОП), к которым относится крыша дома, и в управляющую компанию с требованием принять меры по защите МОП. Если сломана дверь на чердак или срезан замок — стоит написать заявление в полицию о порче имущества.

Следующим шагом жильцов может быть коллективная жалоба в УК с требованием принять меры. В случае бездействия УК, жаловаться нужно выше — в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор и районную прокуратуру. Параллельно собственники могут объединиться в совет дома, который будет вести работу с УК, за свой или ее счет нанять охрану, поставить в парадных камеры видеонаблюдения, сменить домофоны. Кроме того, жители домов, на крышах которых устраивают экскурсии, планируют потребовать от властей Петербурга вмешаться в ситуацию: выработать механизм защиты интересов горожан, «прикрыть» всех экскурсоводов-нелегалов и ввести для них соразмерные штрафы. Жильцы, которых не напрягает постоянное хождение туристов над их головами. могут пойти по другому пути и легализовать смотровую площадку на своей крыше. Для этого нужно созвать собрание всех собственников квартир — они должны проголосовать за разрешенный доступ на крышу, провести обследование технического состояния крыши и перевести ее в разряд эксплуатируемых. Ранее так открылась первая легальная крыша в городе на Лиговском, 65. УК сдает ее в аренду компании «Панорамик Руф». На проведение экспертиз, ремонт и оформление документов пришлось потратить около 800 тысяч рублей.

Идеи легализовать экскурсии по крышам в различных формах периодически озвучивают петербургские чиновники и депутаты. Обзорными площадками предлагали сделать башни местной противовоздушной обороны (МПВО) или крыши нескольких домов в историческом центре, но дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки обсуждений. Последний раз год назад импульс этой инициативе придало поручение губернатора Александра Беглова, по которому за счет панорамных видов хотели расширить программу просветительского проекта ВООПИиК и КГИОП «Открытый город». По поручению главы комитета по охране памятников Сергея Макарова несколько районных администраций искали здания, крыши которых могли бы стать смотровыми. Председатели ТСЖ избранных домов выступили против. Тем временем нелегальные прогулки и экскурсии по крышам в Петербурге превратились в мощный бизнес, поставленный на поток. «Фонтанка» рассказывала, как он выглядит изнутри. Доходит до того, что на крышах в центре города в незаконных пристройках появляются целые гостиницы, и власти оказываются неспособными снести такие постройки в течение многих лет. Организаторы массово водят туристов по крышам весь сезон — с конца весны по начало осени. Рекламу услуг размещают прямо на Невском проспекте, к работе промоутерами привлекают школьников. Пример дома на Рылеева, 20 / Восстания, 51 показывает, что с настырными экскурсоводами не могут справиться ни жильцы, ни только что сменившаяся управляющая компания. Руферы предупреждают друг друга о появлении полиции и охраны, меняют замки на свои и прикрываются тем, что некоторые из них живут в этом доме. Как рассказали «Фонтанке» в УК, коммунальщики финансово не могут потянуть длительную борьбу с руферами, которым незаконный бизнес приносит по 250 тысяч рублей в день.