«Опять будут бутылки и шашлыки?» Очередная попытка легализовать экскурсии по крышам разбивается об управляющие компании

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Смольного Сергей Макаров на днях поручил нескольким районным администрациям предоставить информацию об исторических зданиях, крыши которых можно было бы открыть для экскурсий. За счет панорамных видов по поручению губернатора Александра Беглова думали расширить программу «Открытый город». Но адрес хотя бы одного подходящего здания райадминистрации пока назвать не готовы.

Очередная идея разработать программу легальных экскурсий по крышам появилась на заседании петербургского правительства 21 июля. Тогда депутат Госдумы от Петербурга Евгений Марченко предложил урегулировать этот вопрос и предположил, что ответственность за это на себя мог бы взять Сергей Макаров — у его ведомства действует программа «Открытый город». Тот ответил, что сторонником экскурсий не является. Но идея Марченко нашла поддержку у губернатора Александра Беглова. «Все равно эти экскурсии проводят по крышам, реклама везде постоянная. Надо как-то изучить этот вопрос, придать ему такой нормальный характер, поговорить с собственниками. Есть у нас определенные видовые площадки. Надо разработать какую-то программу», — заявил градоначальник.



Проект «Открытый город» стартовал в Петербурге еще в 2016 году. Его реализует петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) совместно с КГИОП. В рамках проекта для горожан проводят бесплатные экскурсии по зданиям-памятникам, закрытым для свободного посещения. В их перечне, например, особняк Брусницыных на Кожевенной, 27, и Адмиралтейские Ижорские заводы. Экскурсии проводятся за счет субсидий, которые Смольный ежегодно выделяет проекту из городского бюджета. Так, в 2020 году «Открытый город» получил на эти цели 10 млн рублей.

Идея легализовать экскурсии по крышам периодически возникает у Смольного и петербургских депутатов — такие инициативы появлялись еще при губернаторе Георгии Полтавченко. На стадии корректировки сейчас законопроект о поддержке предпринимателей, планирующих инвестировать в открытие смотровых площадок на крышах Петербурга. В феврале парламентский комитет по законодательству поддержал такую инициативу, а в конце марта законопроект был принят в первом чтении. «Законопроект находится в стадии поправок и обсуждения с правительством. Потому что нет пока согласования со стороны ряда ведомств в том виде, в котором мы изначально закладывали в идею», — отмечает один из соавторов законопроекта Денис Четырбок.



От Смольного в последний раз с предложением устроить на крышах легальные экскурсии выступал жилищный комитет — в 2019 году чиновники намеревались сделать обзорные площадки на башнях местной противовоздушной обороны (МПВО). Пилотный проект задумали в Центральном районе. В районной администрации рассказали, что для посетителей так же, как и раньше, доступна только одна башня — на Лиговском, 65. Она открылась для всех желающих в 2017 году по инициативе управляющей компании, которая провела общее собрание собственников и сдала крышу в аренду компании «Панорамик Руф».. По словам гендиректора компании Анастасии Красицкой, проект жилищного комитета в итоге затух.

Но поручение Беглова дало идее новый импульс. Компанию пригласили на встречу с КГИОП, жилищным комитетом и комитетом по развитию туризма — она должна пройти на днях. Красицкая рассказывает, что ее компания разработала регламент с перечнем требований к тем, кто станет проводить экскурсии. «Чтобы у них был, например, договор аренды кровли, проверка несущих конструкций, чтобы инструкции были согласованы с МЧС и МВД, какие должны быть мостики и ограждения», — перечисляет Красицкая. Кроме того, фирма подготовила перечень объектов, на которых можно было бы открыть обзорные площадки. В него входят несколько зданий в Центральном и Петроградском районе. «Но пока это только предложения. Нам нужно прийти на крыши с альпинистом и посмотреть кровли, и, конечно, договориться с жильцами», — резюмирует Красицкая. Обслуживать такую площадку бизнес будет за свой счет.



Все на поиски

В КГИОП о проекте пока готовы рассказать лишь то, что вопрос находится на начальной стадии проработки и пока преждевременно говорить о его конкретных механизмах. Но серьезность намерений Смольного уже прочувствовали на себе председатели ТСЖ и ЖСК Петроградского района. 7 августа они получили письма из районной администрации: «Уважаемые руководители! Просим вас в срок до 12.08.2020 предоставить письменное разъяснение по данному вопросу. Заранее спасибо», — написала специалист отдела по работе с ОСЖ и УК СПб ГКУ «Жилищное агентство Петроградского района Санкт-Петербурга» Инесса Герко.

К тексту письма было прикреплено обращение, в котором председатель КГИОП Сергей Макаров просит главу администрации Петроградского района Ивана Громова до 18 августа предоставить информацию об объектах культурного наследия, где в рамках проекта «Открытый город» могут быть организованы экскурсии по крышам. Помимо этого — уведомить КГИОП о технических и административных вопросах, требующих решения при проведении данных мероприятий. В случае, если на территории района до этого уже проводились экскурсии по крышам, рассказать о связанных с их подготовкой проблемах и реакциях на такие мероприятия жильцов многоквартирных домов.



Как стало известно «Фонтанке», аналогичные письма от КГИОП пришли и в другие районы, где есть высотный панорамный вид на Неву. Среди них Центральный, Василеостровский и Калининский. В Василестровском письмо получили, но пока готовят ответ. В Центральном рассказали: «Пока адреса не подбирали. Но у нас нет ни одной оборудованной кровли, и это просто опасно, не говоря уже о том, что кровли приходится постоянно из-за этого ремонтировать». Собеседник «Фонтанки» в администрации Калининского района сообщил, что районное жилищное агентство прислало КГИОП однозначный ответ: потенциально востребованных для туристов крыш у них нет.

Судя по списку адресатов электронного письма, которое от администрации получили ТСЖ и ЖСК Петроградского района, там для «Открытого города» пока приглянулись 8 домов. Среди них оказалось ТСЖ «Добролюбова, 19», которое управляет 5-этажным домом акционерного общества «Строитель» 1915 года постройки, — с крыши открывается вид на территорию будущего парка «Тучков буян» и Неву. Председатель ТСЖ Наталья Николаева рассказала, что в ответ посоветовала райадминистрации не «вандалить дома» и напомнила о правилах эксплуатации жилищного фонда.



Еще один дом, попавший в этот список, находится на Петровской набережной, 4. Он более современный — построен в 1964–1966 годах. На крыше — панорамный вид на Домик Петра I, Неву и Троицкий мост. «Технической возможности нет. На нашей крыше мягкое покрытие, доступ на нее очень сложный — через люки. Чтобы был доступ на крышу, нужны дорогостоящие конструктивные изменения. Раньше ребята там лазали на «Алые паруса», вскрывали все специальными инструментами, чуть ли не шашлыки там жарили. Да и к тому же по соседству с нами находится официальная резиденция, то есть мы входим в зону ФСО», — говорит руководитель ТСЖ «Петровская наб., 4» Виктор Мигунов.

«Я написал в ответ, что мы категорически против. Во-первых, если люди будут приходить — за ними нужно будет следить. Вдруг они будут кидать бутылки вниз. Во-вторых, наш дом входит в охранную зону, которая контролируется ФСО, — у нас с крыши вид на Петропавловскую крепость, вертолетную площадку, на праздники там дежурят посты полиции», — рассказал председатель ТСЖ «Монетный двор» Леонид Фидлин. ТСЖ управляет еще одним попавшим под прицел райадминистрации домом — на Добролюбова, 2 А.



Также в списке оказались дом в Конном переулке, 1, доходный дом Тимофеева на Блохина, 3/1, а еще элитный ЖК «Резиденция на Крестовском» на Морском проспекте, 24 А. Там отвечать на письмо администрации просто не стали — хотя крыша новая и оборудованная, посторонних людей на ней видеть никто не хочет. Выводы, которые напрашиваются сами собой, подтвердили в пресс-службе администрации Петроградского района: пока домов, которые с радостью бы приняли на своих крышах туристов, не нашлось.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»