Фото: Скриншот/ Яндекс.карты Поделиться Поделиться







Петербурженка Лариса Гусева добивается отмены судебного решения о присуждении ей ежемесячного штрафа за факт существования на крыше школы гостиницы. Штраф этот был наложен на Ларису Гусеву в апреле 2021 года. С тех пор ее долг перед бюджетом увеличился на полмиллиона, но все что она смогла сделать — подать в конце июля жалобу на это решение в вышестоящий суд.

Требование снести самовольную постройку на крыше дома, фасад которого выходит на Малую Конюшенную, КГИОП провел через суд еще в 2016 году. К тому времени Лариса Гусева расселила большую восьмикомнатную коммуналку на верхнем этаже и вела ее капитальный ремонт. Чиновники получили судебное решение, устоявшее в апелляции, и направили исполнительный лист приставам.



Петербурженка настаивает: она не строила ничего на крыше, и эта инициатива исходила от кого-то из предыдущих владельцев комнат в коммуналке. Однако проверить это сейчас невозможно, да и незачем — в решении суда указана именно она. Через несколько лет безуспешных попыток принудить владельца пристройки снести ее за свой счет, власти прибегли к довольно редкому в современной судебной практике шагу: через суд наложили на ответчика так называемый астрент — вид штрафа, истребование предмета иска не в натуральном, а в денежном виде. В данном случае речь идет о 100 тыс. рублей в месяц — до момента окончательного исполнения решения суда. Причем эти выплаты рассчитываются задним числом, с момента вступления в силу решения суда в 2016 году. Итого уже набежало под 6 млн рублей.

Однако есть нюанс: астрент наложен на человека, который сейчас никакого отношения к пристройке, и к апарт-отелю в ней, не имеет. И пока долг Ларисы Гусевой перед бюджетом увеличивается каждый месяц, реальный владелец продолжает благополучно приглашать туда туристов.



Исторический анекдот

Пристройка на крыше школы хорошо видна не только на картах «Яндекса». Ученики «Петришуле» говорят, что отлично видят террасу с искусственной травой на кровле, с мебелью и с постояльцами из школьного спортзала.

История появления жилья в здании школы связана с дореволюционной традицией выделять в учебных заведениях помещения для педагогов. Когда-то мансардный этаж, выходящий на Малую Конюшенную улицу, занимали приглашенные учителя «Петришуле», а позже комнаты в коммуналках там давали и простым работникам. К примеру, какое-то время в одной из них жил Борис Гребенщиков, женатый в ту пору на уборщице «Петришуле». В какой-то момент комнаты приватизировались и выходили на рынок недвижимости. Именно таким образом несколько квартир, включая ту, что расселила Лариса Гусева, оказались на верхнем этаже школы.

Идея пойти дальше и не ограничиваться лишь купленными квадратными метрами витала в воздухе. Дело в том, что по адресу: Невский пр., 22–24, расположен целый ансамбль зданий между Большой и Малой Конюшенными улицами. И надстраивать над ними мансарды жильцы начали уже давно — с середины нулевых годов. С ними связан ряд скандалов, уже описанных в городских СМИ. Однако, во-первых, мансарды там до сих пор все же худо-бедно вписывались в существующие объемы исторических домов, занимая лишь чердаки, а во-вторых, строить на крыше именно школы — такое в голову пока никому не приходило.



О том, кто именно начал строить пристройку (а внешне кажется, что целый небольшой домик над квартирой 141), идут споры, и ответ не так однозначен, а главное — он принципиален в финансовом плане. Лариса Гусева настаивает, что работы там начались еще до того, как она стала полноправной хозяйкой (в 2016 году). Она рассказывает, что, осознав масштаб трат на приведение огромной 240-метровой квартиры в божеский вид, она продала ее в 2018 году. И кто теперь использует это строение — она знать не знает и ведать не ведает. Впрочем, это секрет полишинеля.

Малыш и Карлсон

Интерьеры комнат на верхних этажах «Петришуле» можно в деталях рассмотреть на сайте гостиничной группы Nevsky Hotel Group (сеть апарт-отелей в расселенных коммуналках), вернее, его подразделения — Nevsky Grand Energy. Чтобы исключить ошибку, корреспондент «Фонтанки» позвонил по контактному номеру Nevsky Hotel Group и подробно расспросил, какие из номеров отельной группы выходят на крышу. Администратор пояснила: на верхнем этаже на Малой Конюшенной улице расположены номера именно Nevsky Grand Energy. Оттуда можно беспрепятственно подняться на «свою» крышу с той самой террасой, которую рассматривают школьники во время физры. Вход — со двора, лестница идет в обход школьных помещений прямиком наверх. Лифта нет, но если надо, обещают отельеры, персонал поднимет багаж туристов на нужный этаж.



Фото: скриншот сайта hotelgrandenergy.ru Фото: скриншот сайта hotelgrandenergy.ru Фото: скриншот сайта hotelgrandenergy.ru Поделиться Поделиться







Владельцем Nevsky Hotel Group городские СМИ традиционно называют предпринимателя Михаила Березина. Он уже светился в скандалах вокруг мансард в комплексе на Невском, 22–24, которые строились для статусных петербуржцев. Интересы Березина представляет адвокат Дмитрий Ильин. Выслушав вопросы «Фонтанки», попросившей обрисовать положение дел с юридической точки зрения, он взял время для консультаций со своим доверителем, а потом сообщил, что не добился от него разрешения комментировать эту историю.

Однако в том, что пристройка контролируется именно Михаилом Березиным, сомнений нет. Согласно экспертизам, упоминаемым в судебных актах, единственный выход в эту пристройку оборудован из той самой квартиры. А покупателем ее в 2018 году стал как раз полный тезка предпринимателя. Согласно выписке из Росреестра, именно он сейчас — единственный и полновластный владелец квартиры. Правда, зарегистрировать собственность на незаконную постройку на крыше — невозможно, ее можно лишь использовать на свой страх и риск. Что отельер, похоже, сейчас и делает. Прямой вопрос о связи Михаила Березина с пристройкой на крыше школы Дмитрий Ильин оставил без ответа.



В КГИОП разбираться в этих юридических хитросплетениях смысла не видят. «Здание, расположенное по адресу: Невский пр., д. 22–24, лит. А, является объектом культурного наследия федерального значения «Училище Святого Петра («Петришуле»)»… Решением Куйбышевского районного суда Петербурга удовлетворены исковые требования КГИОП к правообладателю (физическому лицу) об обязании в течение 10 месяцев со дня вступления решения в законную силу демонтировать надстройку над квартирой 141 и выполнить работы по восстановлению поврежденного и демонтированного участка крыши над указанной квартирой, — заявили в комитете. — Переход права собственности на квартиру 141, зарегистрированный 18.10.2018, не освобождает правообладателя от исполнения требований решения суда, поскольку возведенная надстройка над квартирой 141 в период ее владения правообладателем находится за границами указанной квартиры и относится к самовольной постройке, ликвидация которой в соответствии с частью 2 статьи 222 Гражданского кодекса РФ осуществляется лицом, осуществившим ее строительство, либо за его счет».



Однако, несмотря на столь жесткую позицию чиновников, пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы гостиница на крыше школы на Невском проспекте была ликвидирована. Лариса Гусева уверяет, что у нее нет никакого доступа к самовольной постройке, а отельеру Березину без весомых экономических стимулов избавляться от привлекательного объекта в высокий сезон тоже никакого интереса нет.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

