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    «Пять машин под замесом». В Колпино не разошлись несколько автобусов одного перевозчика

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    Пять автобусов оказались вовлечены в ДТП рядом с Привокзальной площадью в Колпино. На видео говорят о двух версиях — не сработали тормоза или кто-то перегазовал.

    читатель «Фонтанки»

    Видеозапись распространяется в профессиональных чатах водителей, «Фонтанке» ее прислал читатель. Сообщается, что само происшествие случилось накануне на автобусном кольце в Колпино. Судя по попадающим в кадр номерам маршрутов и бортовым номерам автобусов, участвуют автобусы «Вест-Сервиса»: Volgabus-5270.G2 с маршрута 369 (его на видео называют «инициатором» происшествия), ЛиАЗ-5293.60 (ранее его замечали на маршруте № 160), Volgabus-5270.G2 (LNG) (раньше был на маршруте № 192), Volgabus-5270.G4 с маршрута № 386, Volgabus-5270.G4 (LNG) с маршрута № 330.

    Как пояснил перевозчик, при въезде на конечную станцию «Колпино-Вокзал» водитель автобуса № 369 не справился с управлением и задел четыре автобуса маршрутов №№ 330, 386, 192, 544. «Все автобусы были без пассажиров, пострадавших нет. С водителем будет проведен разбор обстоятельств происшествия, после чего будет принято решение о привлечении его к ответственности. Весь подвижной состав застрахован, значительных повреждений нет. Сейчас на маршруты направлен резервный транспорт», — отметили в компании.

    В «Вест-Сервисе» уточнили, что водитель имеет общий стаж вождения 38 лет, в компании работает с 2011 года. За весь период его работы в организации с его участием было только два ДТП, и оба не по его вине.

    «Вест-Сервис» является одним из четырех негосударственных перевозчиков, которые обеспечивают автобусные перевозки в рамках новой модели транспортного обслуживания. Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с петербургскими ДТП с участием автобусов, ориентируясь на сообщения в СМИ. Официальная статистика Смольного говорит, что происшествий по вине водителей автобусов стало меньше. Позже Бастрыкин поручил возбудить дело после столкновения автобусов на Бестужевской улице. Тогда тоже встретились две машины «Вест-Сервиса», водители оказались иностранцами.

    О том, как перевозчики в Петербурге переучивают водителей на большие автобусы и как поступают в случае ДТП, читайте на «Фонтанке».

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