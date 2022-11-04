Временно не годного петербуржца увезли на службу, но вернули. Дело не в вердикте врачей

Петербурженка рассказала, как ее мобилизованного сына забрали после больницы в эшелон. С поезда его в итоге сняли, но не из-за временной негодности к несению службы. Мобилизованный петербуржец Максим из военной части был госпитализирован с диагнозом пневмония. 3 ноября мужчину выписали с категорией «Г» (временно не годен), и уже 4 ноября его посадили в поезд, рассказала «Фонтанке» его мать Людмила.

По словам Людмилы, ее 41-летний сын в середине сентября переболел коронавирусом и 1 октября должен был явиться к врачу. Однако 26 сентября мужчине пришла повестка, и два дня спустя он явился в военкомат Фрунзенского района.



«Знаете, как после ковида? Все переболели, всем плохо. Мы ходили, тоже думали: ну, плохо. Я тоже переболела, мне тоже плохо. Думали, может, пройдет. Но у него еще подагра. <...> [В военкомате] он сказал врачу: «Я хочу медкомиссию. Мне плохо, я не понимаю почему»», — пересказывает Людмила. Однако его признали годным и 30 сентября отправили в военную часть в Горелово.

«Я ходила каждый день, обошла все адреса, написала на сайт Владимиру Путину. Я же не прошу чего-то сверхъестественного: помогите сделать медкомиссию. Я — мать единственного сына. Я хочу, чтобы он был живой», — говорит собеседница.



Петербурженка рассказала, что в середине октября, когда ее сыну дали увольнительную, она повезла его в противотуберкулезный диспансер Фрунзенского района: там сделали снимки и диагностировали пневмонию. Семья вернулась в часть, и 20 октября его на скорой забрали в 442-й военный клинический госпиталь Минобороны. 21 октября его перевели в филиал госпиталя в Кронштадт. Оттуда мужчину выписали 3 ноября.

В выписном эпикризе (есть в распоряжении «Фонтанки») указано: «Заключение ВВК: 03.11.2022 освидетельствован госпитальной ВВК. Г — временно не годен к военной службе, необходимо предоставить полное освобождение от исполнения обязанностей военной службы сроком на 15 суток».



Уже 4 ноября сын позвонил матери и сообщил, что, несмотря на выписку и общее состояние здоровья, его собирают в эшелон. «Мы были уверены... Нам сказали просто подойти к командиру части и отдать эту бумагу. Он подходит, а командир отвечает: "А кого сейчас это волнует?"» — говорит Людмила, поясняя, что передает сказанное командиром со слов сына.



«Категория годности «Г» подразумевает, что гражданин временно не годен к военной службе. Военнослужащий на это время освобождается от воинских обязанностей: он может не ходить на построение, на занятия, то есть он находится в расположении», — прокомментировали «Фонтанке» ситуацию в пресс-службе Западного военного округа. При этом перемещение такого военнослужащего к месту службы не является нарушением его прав, добавили там. Увольнительная на период негодности к военной службе не предусмотрена.

