Выступление Путина на «Валдае» и узаконенный призыв осужденных: новости вокруг СВО за 27 октября

Сразу после начала частичной мобилизации говорилось о том, что осужденные призыву не подлежат Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Путин рассказал о том, почему решил начать спецоперацию Владимир Путин сегодня выступил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», после чего начал отвечать на вопросы. Ведущий спросил о событиях, которые предваряли решение Владимира Путина о начале спецоперации.



— Все напрочь игнорировали наши вопросы в сфере безопасности, в прошлом году нас просто послали подальше. Нас проигнорировали. Также важно, что власти Украины публично отказались от Минских соглашений. Другие должностные лица прямо заявили, что не собирались этого делать, а бывший президент Украины заявил, что подписывал, но не думал, что это будет когда-то реализовано. Для нас это означало, что мы должны что-то делать с Донбассом. Люди 8 лет под обстрелом живут, — объяснил Путин причины начала СВО.



Президент заявил, что Россия не могла просто признать независимость Донбасса и остановиться на этом, поскольку «одни они не выживут». — Самое главное — это помощь Донбассу, — говорит президент о целях спецоперации и дальнейших планах. — ЛНР освобождена полностью, такие же мероприятия идут в Донецкой Республике. Стало очевидно, что люди, проживающие на этих территориях, видят свое будущее вместе с Россией, как мы могли не откликнуться? Цель одна — помощь людям, живущим в Донбассе.

Путин — о том, ждать ли ядерную войну

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президенту задали вопрос о нынешнем накале ядерной риторики, попросив объяснить, действительно ли мир находится на пороге ядерной войны.

— Пока ядерное оружие существует, существует опасность его применения, — высказался Путин. — Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз очень примитивная. Я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Этот диктат западных стран, попытка надавить на участников международного общения заканчивается ничем. Они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы объяснить, что нужно всем вместе противостоять России. Нагнетание возможности применения ядерного оружия используется для достижения этих целей — повлиять на наших союзников. Сказать, какая Россия страшная страна, не надо с ними сотрудничать, ничего у них покупать, ничего им не продавать.



Также Путин отметил, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прямо заявляла о возможности применения ядерного оружия, но никто в мире на это не отреагировал. Для российских властей это выглядит, по его словам, как согласованная позиция и шантаж. Президент в очередной раз напомнил, что единственной страной, применившей ядерное оружие, были США. По его словам, никакой угрозы от Японии не было, а применение бомбы не несло военной целесообразности. Госдума отменила запрет призыва осужденных во время мобилизации

Госдума приняла в третьем чтении закон, который отменит запрет призывать на военную службу по мобилизации тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Согласно законопроекту, отсрочка наказания в виде лишения свободы будет возможна для военнослужащих только при вынесении приговора, то есть до фактического их направления в места отбывания наказания. Таким образом, несмотря на судимость, военный сможет продолжать службу, пока боевые действия не закончатся.

После того как суд назначил наказание и военнослужащий отправился в места лишения свободы, со службы его увольняют. Однако это не значит, что получить перерыв на участие в боевых действиях у него не получится: возможность предоставления отсрочки либо полного освобождения от наказания может быть предоставлена гражданским лицам, впервые осужденным за преступления небольшой или средней тяжести, выразившим желание принять участие в боевых действиях. Будучи гражданином, бывший военный просто воспользуется ею на общих основаниях.



Отслужив, осужденный поедет отбывать положенное ему наказание. Но если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может отменить ему наказание. Эти правила не будут распространяться на тех, кто осужден по статьям за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушения правил проведения митингов, публичные действия по дискредитации ВС РФ, пропаганду нацистской символики, призывы к санкциям против РФ, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.



Также Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации. Те, кто проходят альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях. Кроме того, статус добровольцев приравняли к статусу военнослужащих по контракту. В России впервые прекратили уголовное дело за распространение фейков об армии

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении жителя Нижнего Новгорода, которого подозревали в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Евгений Губин. Уголовное дело в отношении нижегородца возбудили после того, как он в апреле разместил видео о событиях в Буче. Однако защите удалось доказать, что состава преступления в действиях подозреваемого нет. — Следователи Следственного комитета провели лингвистическую экспертизу, провели полное и всестороннее расследование по этому делу. После проведения лингвистической экспертизы удалось доказать, что состава преступления по распространению заведомо ложной информации в его (подозреваемого. — Прим. ред.) действиях нет. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, — рассказал адвокат Евгений Губин.



По словам адвоката, это первый случай в России, когда дело по этой статье было прекращено.



Сенатор Совфеда заявил, что покинувшие страну россияне могут попасть под закон об иноагентах

Покинувшие страну с началом специальной военной операции и частичной мобилизации россияне могут попасть под закон об иноагентах, заявил сенатор Совета Федерации Андрей Климов.

— Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто, — сообщил сенатор.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание Климова, пояснил, что у Кремля нет позиции насчет распространения закона об иноагентах на уехавших россиян, а слова сенатора выглядят как «частное мнение».



Администрации шести российских регионов допустили «трудовую мобилизацию» студентов Власти Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа рассматривают возможность временного привлечения студентов вместо мобилизованных сотрудников предприятий. Для этого предлагается собирать заявки от работодателей и отправлять на свободные рабочие места учащихся последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов. По данным «Известий», участие в инициативе добровольное, студентам предусмотрена зарплата. Первым «трудовую мобилизацию» студентов объявило правительство Кузбасса — это произошло 6 октября. К 19 октября, по словам губернатора Сергея Цивилева, заявки подали 34 предприятия. МИД РФ назвал американские коммерческие спутники законными целями для удара (если они помогают Украине) В МИД России назвали американские коммерческие спутники законными целями для удара, если они используются для помощи Украине. Об этом на заседании в ООН заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

— Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную и выходящую за рамки безобидного использования космических технологий тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в военных целях, — сказал Воронцов. Подобные действия он назвал опосредованным участием в вооруженных конфликтах, которое делает «квазигражданскую инфраструктуру» законной целью для ответного удара. Госдума приняла обращение о запрете биологического оружия к парламентам стран мира Депутаты Госдумы приняли обращение к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

— Опубликованные научные исследования, свидетельствующие о возможном искусственном происхождении новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ставшей причиной смертоносной пандемии, со всей очевидностью подтверждают критический характер подобного рода рисков и угроз для человечества, — подчеркивается в документе.

Также парламентарии призвали другие страны подключиться к проводимому Россией расследованию о незаконной военно-биологической деятельности США на Украине. Ранее Минобороны России высказалось о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны такую бомбу сделать. Госатомрегулирование Украины заявило, что после поднятия российской стороной вопроса о производстве «грязной бомбы» пригласило МАГАТЭ провести верификацию на Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и в Институте ядерных исследований в Киеве, которые указывались в заявлении Минобороны России. Эксперты МАГАТЭ в ближайшее время направятся в Киев и Желтые Воды, предварительные итоги визита могут быть в течение нескольких недель.



В МГУ создают курс военной журналистики В МГУ создают курс военной журналистики — это необходимо, чтобы научить студентов профессионально освещать военные темы. Об этом сообщил член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати Руслан Новиков.

— Преподавание на журфаке постоянно трансформируется. Мы говорили с Еленой Вартановой (декан факультета журналистики МГУ. — Прим. ред.) о том, что в настоящее время создается курс военной журналистики. Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять, — сказал Новиков.