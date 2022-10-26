«Владимирская» не заметила, «Восстания» не лопнула. Итоги первого дня без «Чернышевской»

Как показал мониторинг комитета по транспорту, по итогам 25 октября на станциях метро «Владимирская», «Достоевская», «Площадь Александра Невского» и «Площадь Ленина» среднесуточный объем пассажиропотока с момента закрытия станции «Чернышевская» практически не вырос. Об этом в ведомстве рассказали «Фонтанке» 26 октября.
При этом на станциях «Площадь Восстания» и «Маяковская» некоторый рост в обычные часы пик наблюдается.
«Было ожидаемо, что большая часть людей перераспределится именно на эти станции, — пояснили в комитете. — Например, пассажиропоток на «Площади Восстания» на вход и выход в среднем вырос на 3 000 человек в часы пик. При этом суммарный запас пропускной способности обоих вестибюлей станции метро — порядка 86%. Запас пропускной способности «Маяковской» сегодня тоже очень высокий — 64%. Этого достаточно, чтобы перевезти всех пассажиров».
Напомним, станция «Чернышевская» закрылась 25 октября на полтора года. Городские власти усилили маршруты наземного транспорта, запустили шаттл к «Площади Восстания» и начертили выделенную линию на Лиговском проспекте. Читатели сообщают, что не все водители поняли намек этой оранжевой разметки.
читатель «Фонтанки»
Подробнее о закрытии «Чернышевской» читайте здесь.