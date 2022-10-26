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    «Владимирская» не заметила, «Восстания» не лопнула. Итоги первого дня без «Чернышевской»

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    Как показал мониторинг комитета по транспорту, по итогам 25 октября на станциях метро «Владимирская», «Достоевская», «Площадь Александра Невского» и «Площадь Ленина» среднесуточный объем пассажиропотока с момента закрытия станции «Чернышевская» практически не вырос. Об этом в ведомстве рассказали «Фонтанке» 26 октября.

    При этом на станциях «Площадь Восстания» и «Маяковская» некоторый рост в обычные часы пик наблюдается.

    «Было ожидаемо, что большая часть людей перераспределится именно на эти станции, — пояснили в комитете. — Например, пассажиропоток на «Площади Восстания» на вход и выход в среднем вырос на 3 000 человек в часы пик. При этом суммарный запас пропускной способности обоих вестибюлей станции метро — порядка 86%. Запас пропускной способности «Маяковской» сегодня тоже очень высокий — 64%. Этого достаточно, чтобы перевезти всех пассажиров».

    Напомним, станция «Чернышевская» закрылась 25 октября на полтора года. Городские власти усилили маршруты наземного транспорта, запустили шаттл к «Площади Восстания» и начертили выделенную линию на Лиговском проспекте. Читатели сообщают, что не все водители поняли намек этой оранжевой разметки.

    читатель «Фонтанки»

    Подробнее о закрытии «Чернышевской» читайте здесь.

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    Комментарии 1

    Кирилл 6926 Окт 2022 в 22:29
    Ждем закрытия "Ладожской"........видимо беглову придется продлевать антиковидные ограничения до 24 года.
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