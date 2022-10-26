«Владимирская» не заметила, «Восстания» не лопнула. Итоги первого дня без «Чернышевской»

Как показал мониторинг комитета по транспорту, по итогам 25 октября на станциях метро «Владимирская», «Достоевская», «Площадь Александра Невского» и «Площадь Ленина» среднесуточный объем пассажиропотока с момента закрытия станции «Чернышевская» практически не вырос. Об этом в ведомстве рассказали «Фонтанке» 26 октября.



При этом на станциях «Площадь Восстания» и «Маяковская» некоторый рост в обычные часы пик наблюдается.

