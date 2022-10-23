Разобрались культурно. Как в Петербурге российские боксеры с флагом и гимном побили чемпионов Кубы

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Боксерский матч сборной России против Кубы прошел в Петербурге 22 октября — уникальное событие по нынешним временам. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как российские спортсмены впервые за долгое время стояли под собственным флагом и слушали гимн.

После 24 февраля российский спорт забанили практически повсеместно. Лишь в некоторых случаях (например, в теннисе) россияне могли выступать на международных соревнованиях, но только в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Та же ситуация сначала была и в боксе, хотя здесь российские позиции одни из самых сильных: международную федерацию (IBA) возглавляет россиянин Умар Кремлев, а ее генеральный спонсор — «Газпром». Но в октябре там все-таки пошли на дерзкий шаг и восстановили россиян в правах. Первым турниром под собственным флагом и гимном стала Суперсерия Россия — Куба, которая прошла в Петербурге 22 октября.



Боксерское противостояние России и Кубы тянется со времен Советского Союза. Впервые два социалистических лагеря встретились на ринге на Олимпиаде 1968 года в Мехико. Тогда результат остался за СССР, но впоследствии чаще побеждали кубинцы. С тех пор изменилось мало что. На последней Олимпиаде в Токио именно кубинский боксер Хулио Сезар Ла Крус в финале победил Муслима Гаджимагомедова, оставив российского боксера с серебряной медалью. На «Сибур Арене» Гаджимагомедов получил шанс взять у кубинцев реванш.



«Очень жаль, конечно, что моего соперника по финалу Олимпиады Ла Круса не привезли, но, я надеюсь, мы скоро обязательно встретимся, так как Международная ассоциация бокса разрешила России выступать на международных турнирах. Думаю, в следующем году на чемпионате мира мы с ним обязательно встретимся», — говорил по этому поводу Муслим Гаджимагомедов накануне матча.

Перед боем боксерам даже устроили культурную программу, кульминацией которой стала встреча с Михаилом Боярским в Театре им. Ленсовета. Народный артист РСФСР выразил сожаление, что в день матча будет в Москве на спектакле, но обещал обязательно посмотреть бой по телевизору.



В последние годы боксу приходится конкурировать со смешанными единоборствами. И так уж получилось, что практически одновременно с матчем Россия — Куба шла прямая трансляция турнира UFC в Абу-Даби, где в том числе бились россияне Петр Ян и Ислам Махачев. И хотя MMA сейчас явно популярнее, истинных ценителей бокса оказалось в Петербурге достаточно. «Сибур Арена» была заполнена почти полностью, хотя несколько свободных мест все-таки было. В зале мелькали лица вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского и экс-чемпионов мира Николая Валуева и Дениса Лебедева.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В отличие от того же MMA, боксерский матч Россия — Куба проходил без скандалов громких заявлений. Все предельно благородно, но не менее зрелищно.

Всего было запланировано пять боев по правилам профессионального бокса в формате 4 раунда по три минуты. Перед началом команды вышли на ринг, выстроившись друг напротив друга — уже в форме и перчатках, хоть сейчас начинай драку стенка на стенку. Но послушав гимн, спортсмены удалились, и на ринг вернулись двое — чемпион юношеских Олимпийских игр Илья Попов (до 65 кг) и чемпион Кубы Йоэлис Леаль — по 64,5 кг. Попов — из Петербурга. Местная публика встретила его соответственно.



Начался бой. Кубинец пританцовывал, временами улыбался, но Попов сбил спесь серией мощных ударов через руку. В какой-то момент у кубинца даже вылетела капа. Потом соперник Попова и вовсе оказался в нокдауне. Подняться смог, но ноги уже не так твердо держали его на ринге. Итог был ожидаем — победа россиянина единогласным решением судей.



«Соперник был достойный, хороший кубинец, хорошо отвечал. Не на все 100 процентов доволен, но хорошо, что получилось выиграть. Жаль, что не получилось добить его во втором раунде. В последнем раунде он стал бегать от меня, поэтому концовка получилась не такая яркая», — объяснял потом Илья Попов.



Во втором бою сошлись бронзовый призер чемпионата России Дмитрий Захаров и чемпион Кубы Реньер Диас. Здесь ситуация была уже иной. Захаров сразу стал пропускать много ударов. И хотя в концовке он немного оживился и даже в какой-то момент заставил пошатнуться соперника, но судьи все равно отдали победу Диасу.



Соперником чемпиона России Павла Сосулина (до 75 кг) стал чемпион Кубы Ноэлвис Рейес. Этот бой получился самым коротким. Сосулин с ходу пошел активно работать по корпусу. Один из ударов, судя по всему, сломал ребро кубинцу. Тот захромал и с трудом через боль сдерживал атаки россиянина. Увидев это, тренерский штаб сборной Кубы выбросил полотенце — знак сдачи.



«Бой действительно получился очень коротким, зато подготовка к нему была очень длинной. Слава богу, что вся эта работа сегодня окупилась. В принципе, я так и планировал — больше бить по корпусу. Поддержка сегодня была нереальная. Полный стадион, плюс пришла вся моя семья. Энергетика была отличная», — прокомментировал свой успех Сосулин.



В предпоследнем бою встретились тяжеловесы — чемпионы своих стран Иван Верясов и Ангело Морехон. В этой паре Иван весил на семь с лишним килограмма больше (109,6 кг против 102,1 кг), однако это не помогло ему. Морехон, по прозвищу Танк Т-34, за счет длинных рук сразу забрал преимущество. Верясов пытался время от времени пробиться сквозь мощные джебы, но соперник оказался сильнее. Итог — победа кубинца и счет 2:2. Все решалось в последнем бою.

Ответственность легла на капитана российской команды, чемпиона Европы и мира, серебряного медалиста Олимпиады в Токио Муслима Гаджимагомедова. Ему противостоял еще один чемпион Кубы Кристиан Пиндер. Соперники начали осторожно, но уже во втором раунде Муслим резко добавил скорости и мощно несколько раз приложил кубинца. Тот пытался сбить темп россиянина, пару раз зажимал его руку, что не совсем по правилам. Итог оказался слишком очевидным — победа Гаджимагомедова и всей сборной России со счетом 3:2.



И никаких криков, споров с судьями. Кубинцы остались довольны, мило улыбались и жали руки соперникам, а потом слушали российский гимн в честь победителей. Так даже и не вспомнишь, когда в последний раз такое было.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

