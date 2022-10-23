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    Махачев задушил Оливейру и стал третьим российским чемпионом UFC

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    4 комментария

    Победой российского бойца Ислама Махачева завершился главный бой турнира UFC 280 против бразильца Чарльза Оливейра. Встреча проходила 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

    Матч ТВ

    После боя Махачев поблагодарил Аллаха и заявил, что посвятил победу своему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову (скончался в 2020 году), отцу Хабиба Нурмагомедова.

    Все закончилось уже во втором раунде. Ислам уверенно начал поединок и во втором раунде провел победный удушающий прием. Для Ислама это 11-я победа подряд, а вот Чарльз прервал серию побед из 11 боев.

    Для Махачева эта победа стала 23-й в 24 боях. 31-летний дагестанец стал лишь третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.

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    Комментарии 4

    triton197723 Окт 2022 в 02:42
    Махачев горазд махаться)
    +0−0
    Соловей-Помётчик23 Окт 2022 в 02:25
    то есть пару минут до финала никак нельзя было показать?
    +0−0
    VKuser27909223 Окт 2022 в 01:16
    Это про её суть. Всё, что нужно знать об этом образовании.
    +1−1
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