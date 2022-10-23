Махачев задушил Оливейру и стал третьим российским чемпионом UFC

Победой российского бойца Ислама Махачева завершился главный бой турнира UFC 280 против бразильца Чарльза Оливейра. Встреча проходила 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Матч ТВ
После боя Махачев поблагодарил Аллаха и заявил, что посвятил победу своему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову (скончался в 2020 году), отцу Хабиба Нурмагомедова.
Все закончилось уже во втором раунде. Ислам уверенно начал поединок и во втором раунде провел победный удушающий прием. Для Ислама это 11-я победа подряд, а вот Чарльз прервал серию побед из 11 боев.
Для Махачева эта победа стала 23-й в 24 боях. 31-летний дагестанец стал лишь третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.