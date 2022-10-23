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    Брат Хабиба Нурмагомедова и Хамзат Чимаев подрались во время турнира UFC 280. Это было не на ринге

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    4 комментария

    Дракой за пределом ринга завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который проходил 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Подрались россиянин Абубакар Нурмагомедов и шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

    Инцидент произошел сразу после главного боя вечера, в котором россиянин Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру.

    Нурмагомедова и Чимаева пришлось разнимать охране. Это не остановило бойцов от продолжения перепалки в словесном формате.

    Отметим, что Абубакар Нурмагомедов тоже выступал на турнире UFC 280. Он победил другого представителя России Гаджи Омаргаджиева единогласным решением судей. Чимаев присутствовал на турнире в качестве зрителя.

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    Комментарии 4

    Никита Пряхин23 Окт 2022 в 01:50
    Зоопарк.....
    +3−2
    26584572423 Окт 2022 в 01:09
    Хамзат красавчик!!!
    +0−2
    правду не задушишь не убьёшь!23 Окт 2022 в 01:08
    зачем они нужны не понимаю
    +3−3
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