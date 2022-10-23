Брат Хабиба Нурмагомедова и Хамзат Чимаев подрались во время турнира UFC 280. Это было не на ринге

Дракой за пределом ринга завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который проходил 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Подрались россиянин Абубакар Нурмагомедов и шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.
Инцидент произошел сразу после главного боя вечера, в котором россиянин Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру.
Нурмагомедова и Чимаева пришлось разнимать охране. Это не остановило бойцов от продолжения перепалки в словесном формате.
Отметим, что Абубакар Нурмагомедов тоже выступал на турнире UFC 280. Он победил другого представителя России Гаджи Омаргаджиева единогласным решением судей. Чимаев присутствовал на турнире в качестве зрителя.