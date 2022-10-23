Голые и чужие. Почему в душевых бассейнов нет штор и может ли это сказаться на психике? Обсуждаем с психологом

Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





До сих пор во многих местах, предполагающих, что их гости должны вымыться — бассейнах, термах, банях, спортзалах, — есть коллективные душевые, и чаще всего без шторок. Сказывается ли коллективное мытье без прикрытия на психике человека? Нормально ли, что мыться при всех — стеснительно, а еще стеснительней в принципе находиться в окружении голых и чужих? Каково мальчику мыться в общественной бане вместе со взрослыми женщинами? И откуда вообще пошла традиция коллективного омовения? На эти необычные, на первый взгляд, вопросы мы попытались ответить вместе с психологом Надеждой Керовой и доцентом кафедры государственного управления и истории ПНИПУ, кандидатом исторических наук Михаилом Нечаевым.

В одном из бассейнов — шторок тут нет Фото: Дарья Чурилова / 59.RU Поделиться Поделиться





Стесняться — нормально? А если мне стыдно?

Надежда Керова говорит: то, что человек испытывает стеснение или смущение в общем душе или раздевалке, — это естественная реакция человека на свою и чужую интимность. А вот если человек испытывает выраженный, ощутимо неприятный стыд — это может указывать на какой-то негативный опыт в прошлом. Ведь в принципе в душ или баню мы ходим мыться, и обнаженное тело в контексте ситуации — это нормально.

Как может повлиять на человека посещение общих бань, душевых или общих раздевалок?



Как говорит психолог Надежда Керова, нельзя точно сказать, как повлияет на человека использование общего душа, уборных, раздевалок и бань. Каждый случай — индивидуальный. Всё зависит от того, как сам человек воспримет эту ситуацию, как ее переживет.

— Очень многое в восприятии ситуации зависит от жизненного фона конкретного человека — его прошлого опыта, его убеждений, ценностей, личных и семейных норм и правил, — отмечает психолог.

Если у человека был подобный опыт, например он ходил в бассейн или общую баню регулярно, это было для него обыденно, то вряд ли, когда он приедет в общежитие и обнаружит там общий душ без шторок, это событие его заденет. Но если подобного опыта не было или же были какие-то негативно окрашенные ситуации, может остаться эмоциональный след.



Что может повлиять на человека? Например, ребенка в детстве напугали инфекциями, которые можно подхватить в местах общественного пользования. Предположим, ему говорили: «не вставай на пол, стой только на полотенце, не трогай руками», а потом это постепенно стерлось из памяти, выпало из внимания и не осознается. В этом случае эмоционально окрашенная страхом ситуация из прошлого может внезапно стать актуальной, буквально всплыть в настоящем и неприятно сказаться в моменте, когда человек уже зашел в общий душ или баню.



Как отмечает психолог, большинство неосознаваемых и оттого еще более тревожных страхов связано с заболеваниями, передающимися половым путем и другими инфекциями, а также с восприятием своего тела, нормами, связанными с ним. Например, еще лет 30 назад, когда информации о ВИЧ-инфекции было мало, а страшилок о заражении СПИДом много, посещение мест общего пользования могло быть серьезной проблемой, в большей степени из-за низкой информированности и множества пугающих слухов, связанных с этим заболеванием.

В другом бассейне — стильно, круто, но тоже без шторок Фото: Дарья Чурилова / 59.RU Поделиться Поделиться





Кроме этого, на человека могут повлиять родительские установки, связанные с телом. Родители могли либо совсем не разговаривать с ребенком о сексуальности и о том, что связано с телесностью, либо чересчур фокусировали внимание на этом.

— Обычно все-таки не просто мало или много разговаривали, еще и достаточно сильный эмоциональный заряд сопровождал какую-то тему — табуированность, стыд, вина, — добавляет Надежда Керова. — Что-то, что перегружает эмоционально.

Психолог отмечает: даже нахмуренные брови для ребенка могут стать сигналом, что что-то идет не так, и это может сказаться на том, как он уже во взрослом возрасте будет себя чувствовать, например, в общественной бане.



— Большую часть информации ребенок воспринимает скорее невербально, совсем без слов — по интонации, мимике, позе взрослого человека. В этом смысле «нахмуренные брови» — упрощенный частный пример, но да и он тоже могут повлиять, — говорит психолог.

На психику это может повлиять больше в том случае, когда у человека совсем нет выбора или возникает впечатление, что его нет: нельзя, например, спланировать поход в душ так, чтобы ни с кем не пересечься. Например, объясняет Надежда Керова, в общем душе в детском лагере администрация говорит: «Всей толпой идем мыться». Тогда выбора у детей нет — придется идти.



— Нельзя пойти одному, нельзя отказаться, нельзя даже выбрать компанию тех, с кем подружился, — поясняет психолог. — Приходится преодолевать собственное стеснение, смущение под давлением. Если этих «нельзя» и «невозможно» слишком много, может остаться существенный эмоциональный след. Именно перегрузка в моменте может дать последствия, невозможность с ней справиться, нехватка ресурса, а не сама ситуация.



Надежда Керова отмечает: если по прошествии времени человеку все-таки некомфортно, всплывают воспоминания, которые мешают жить, не получается справиться, мучительно стыдно, страшно, то, вероятно, нужна помощь психолога.

Но визит в общую баню или душ в бассейне в настоящем вряд ли сам по себе усугубит ситуацию из прошлого — если человек опасается этого, то он уже изначально идет в общую баню или раздевалку с мыслью, что ему будет некомфортно и, вероятно, постарается сделать что-то для своего комфорта или избежать неприятной для себя ситуации.

Как можно побороть стеснение?

Если выбора нет и нужно, например, помыться в общем душе, то выход есть — можно «обмануть» свой мозг. Психолог говорит: можно попробовать сосредоточиться только на себе. Например, меньше смотреть по сторонам, чтобы не видеть других моющихся или переодевающихся людей. Так человек может создать иллюзию: «Я ни на кого не смотрю, и на меня тоже никто не смотрит». Большинство людей с переживанием смущения справляются самостоятельно: привыкают, стараются избегать общих душевых, бань или раздевалок или же выбирают время, когда там никого нет или посетителей мало.



Душ в общежитии для студентов — на самом деле шторы в нем обычно есть, но тут их сняли на время ремонта Фото: читатель 59.RU Поделиться Поделиться





Часто в женскую баню или раздевалку приводят мальчиков. А с этим что?

Женщины в общей бане или женской раздевалке вместе с сыном — не редкость. Как это может повлиять на ребенка? Надежда Керова повторяет: однозначно ответить сложно. Всё зависит от того, на каком фоне рос ребенок, как разворачивалась ситуация на месте и после. Если всё прошло спокойно, например, мальчик помылся и никто из женщин не обратил на это внимания, не высказался негативно, то на ребенка сам факт присутствия рядом с обнаженными женщинами вряд ли повлияет. Однако если кто-то «тыкнул» ему на то, что он мальчик и ему здесь не место, то всё сложнее.



— Влияние на ребенка опять же будет зависеть от того, как дома отреагировала мама, папа, другие взрослые. Как ему это объяснили, как с ним про это поговорили или замолчали. Я бы сказала, худший вариант — если испугались, замолчали или самого же ребенка отругали, — рассказывает психолог. — Вообще-то за такую ситуацию отвечает взрослый человек, который его туда привел. Но взрослые люди бывают разные. Бывают те, для кого, например, собственный стыд, дискомфорт совершенно невыносим, и мама может от невыносимости собственных переживаний тем или иным способом свалить все на ребенка. Например, высказать: «Вот, ходил там! Обращали на тебя все внимание! Сидел бы тихо в углу, ничего бы и не было. А так был ужас, я из-за тебя опозорилась!» Вот такая ситуация или ситуация, когда ребенок, допустим, будет наказан, отвергнут, может оставить худший след.



Такое событие может негативно повлиять на мальчика, и здесь уже вариантов масса. Например, ребенок может начать стыдиться собственного тела, у него может появиться страх толпы, бассейна, бани или раздевалки, страх женщин или даже собственной гендерной идентичности: «быть мальчиком — ужасно». Однако психолог замечает, что даже при худшем варианте развития событий, когда кто-то посторонний напал с обвинениями, ситуация может вообще никак не повлиять на ребенка. Конечно, лучше, если сам родитель не воспринимает произошедшее как личное оскорбление, остается спокоен и может позаботиться о ребенке.

— Если мама сама может это пережить, то с ребенком поговорят адекватно, может быть, папу привлекут в будущем для сопровождения, например, в мужскую раздевалку, если все-таки страшно одного ребенка отправлять, или еще как-то ситуацию поправят, важно, чтобы информация не замалчивалась, обсуждалась, — говорит Надежда Керова. — Перевод, например, в мужскую раздевалку не выглядит как отвержение, изгнание или наказание, обозначается корректно как точка роста, — ничего особенного и не произойдет.



Однако здесь есть еще одна сторона — женщины в месте общего пользования, которых может задеть присутствие рядом мальчика, пусть и маленького.



— Для некоторых из них это может тоже быть шокирующей ситуацией, интенсивно неприятной. Не то, что женщина после этого в баню перестанет ходить или бассейном пользоваться, но для кого-то эмоциональный след может остаться достаточно заметный, — отмечает психолог. — Собственная обнаженность может очень интенсивно переживаться. Причем в присутствии других женщин практически как норма, а при даже маленьком мальчике совершенно не так.

В этом случае дело может быть даже не в самом обнажении, а в нарушении посторонними людьми привычных для этой конкретной женщин норм и правил — нарушение ее интимных границ и, как следствие, например, гнев на нарушителей.



И душевая в новой школе Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Откуда вообще пошла традиция мыться вместе? Кандидат исторических наук Михаил Нечаев говорит: общественные бани — место, где моются коллективно, стали появляться в России примерно в XVI–XVII веках с развитием городов. Сначала в больших — Москве, а потом Санкт-Петербурге, затем — в губернских городах типа Перми.

— Связано это с тем, что в городах, помимо коренного населения, которое имело собственные бани у себя во дворах, было население типа воинских чинов, — рассказывает Михаил Нечаев. — Допустим, если говорить о XIX веке, то [это] инженеры, учителя, которые имели временное жилье, они арендовали дома и квартиры. Именно рост этого населения приводил к потребности построить в городе общие бани.

К тому же у русского народа была традиция, которой многие следуют и сейчас, — люди парились в субботу, это был банный день. Соблюдали эту традицию просто — ходили в общие бани.

Общественные бани были популярны и в советское время. Это явление развивается в 1950–1960-е годы, а начало берет еще до революций 1917 года: люди приезжали в города, где еще не во всех домах был водопровод — спасением была баня. Общие душевые начали строить, во-первых, с появлением спортивных школ и школ с залом для занятий физкультурой — детям нужно было помыться после урока. В общих же душевых в 1920–1923 годы мылись и заключенные. Второй фактор — развитие промышленности.



— В частности, на заводах, где требовалась чистота, например на предприятиях авиационной, химической промышленности, устанавливались душевые кабины, и таким образом душ становится такой неотъемлемой частью советской культуры, — говорит Михаил Нечаев.

Популярность общественные души обрели в 1950–60-е годы, после войны. Специалист говорит: общие душевые в фитнес-залах или студенческих общежитиях сейчас — это как раз пережитки советской действительности.

Почему же во многих душевых нет шторок?

В общем душе нет шторок — такое бывает и в фитнес-залах, и в студенческих общежитиях. Для многих это неприятно и нарушает личные границы — хочется поскорее помыться. Вопрос о том, почему во многих душевых нет шторок, мы тоже задали Михаилу Нечаеву. Шторки появились достаточно рано, отмечает историк, правда, в реконструкциях ванна обычно изображена без них. По словам ученого, исторически это объяснить невозможно — всё дело в людях, которые почему-то эти шторки не вешают.

Если в душевой вашего фитнес-зала или общежития нет шторок, то это говорит не о какой-то традиции, а скорее — о безответственности администрации организации или просто желании сэкономить, говорит эксперт.