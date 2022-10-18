Хуснуллин: Грузовикам до 40 тонн разрешили проезд по Крымскому мосту

Грузовые машины до 40 тонн уже могут ездить по Крымскому мосту. Об этом 18 октября заявил в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин.



По его словам, на переправе уже укрепили левую полосу, запущено двухполосное движение. «И сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать», — сообщил он (цитата по РИА Новости).



Также по мосту беспрепятственно ездят легковые машины и автобусы, подчеркнул Хуснуллин.



Рассказал он и о ходе ремонтных работ, они ведутся круглосуточно. До конца декабря планируется демонтировать поврежденные пролеты.

