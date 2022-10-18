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    Крымский мост

    Хуснуллин: Грузовикам до 40 тонн разрешили проезд по Крымскому мосту

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    Грузовые машины до 40 тонн уже могут ездить по Крымскому мосту. Об этом 18 октября заявил в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин.

    По его словам, на переправе уже укрепили левую полосу, запущено двухполосное движение. «И сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать», — сообщил он (цитата по РИА Новости).

    Также по мосту беспрепятственно ездят легковые машины и автобусы, подчеркнул Хуснуллин.

    Рассказал он и о ходе ремонтных работ, они ведутся круглосуточно. До конца декабря планируется демонтировать поврежденные пролеты.

    Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу троих мужчин, обвиняемых в причастности к подрыву грузовика на Крымском мосту. Ещё пятерых фигурантов на аналогичный срок арестовал суд в Симферополе.

    Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября, движение по переправе на некоторое время остановилось. Погибли четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга.

    Основные восстановительные работы на мосту планируют закончить до конца года.

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