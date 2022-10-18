Во дворе храма под Петербургом нашли человеческий череп в пакете

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина принес в храм пакет и пытался отдать служащим, а потом бросил его во дворе. После его ухода выяснилось, что в пакете человеческий череп.



Полицию в храм Одигитрии в деревне Лесколово вызвала накануне около половины одиннадцатого утра местный казначей, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 октября. Она сообщила, что 16 октября около девяти вечера во дворе церкви нашли пакет с надписью «Озон». Когда его открыли, то ужаснулись — в нем лежал человеческий череп.

