«Мои действия правильные и своевременные». Что сказал Путин о мобилизации и спецоперации

Президент России Владимир Путин дал ответы на популярные вопросы, связанные с частичной мобилизацией, и объяснил её объявление числом контрактников. Все призывные мероприятия должны завершиться в течение двух недель. «Фонтанка» собрала все важные заявления главы государства, озвученные на прошедшей в пятницу пресс-конференции в Астане.

Объявление частичной мобилизации, произошедшее 21 сентября, связано с числом контрактников. Путин объяснил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тыс. км, и охранять её только с их помощью невозможно.



Он сообщил, что в части направлены уже 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч. От Минобороны РФ при этом не поступало никаких предложений об увеличении числа мобилизованных граждан. О необходимости призыва 300 тыс. резервистов ранее говорил министр обороны Сергей Шойгу.

«Вот я сказал, 222 тысячи у нас находится в войсках-формирователях, 33 тысячи человек мобилизованных находятся уже в подразделениях и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач», — сказал президент.



Между тем мероприятия по частичной мобилизации уже подходят к концу — они должны завершиться в течение двух недель. Во время пресс-конференции речь зашла и о «бестолковщине», с которой пришлось столкнуться в процессе мобилизации. По словам президента, её причиной является старая форма учёта, не обновлявшаяся десятилетиями.

«Что касается бестолковщины, о которой я сказал, она связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями», — заявил Путин.

Президент обратил внимание и на вопрос подготовки мобилизованных россиян. Он пообещал дать Совету безопасности поручение проверить, как она осуществляется.



«Там есть военные люди в Совете безопасности, ранее служившие в Министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие свое дело, специалисты высокого уровня и класса. Дам им поручение», — отметил глава государства.

Говоря об отъезде некоторых россиян за границу после объявления частичной мобилизации, Путин высказал мнение о том, что нужно давать не эмоциональные, но юридические оценки их поступкам.



«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать», — сказал он.



Помимо этого, глава государства предупредил об опасности прямого столкновения войск НАТО с российской армией. Такой шаг, по его мнению, приведёт к глобальной катастрофе. «Надеюсь, что ума-разума тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать», — отметил он. Путин подчеркнул, что Россия не ставит задачей уничтожение Украины как государства. Сейчас нет необходимости и в нанесении массированных ударов. На вопрос журналистов о том, жалеет ли президент о чем-то, он ответил: «Мои действия правильные и своевременные».



«Вот они взяли в свое время, в Крыму проживает 2,4 миллиона человек, взяли и воду отрубили. Войскам пришлось закрыть и открыть воду в Крым. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы и других противодействий», — объяснил Путин.

Президент также коснулся темы недавнего взрыва на Крымском мосту. Он сообщил, что взрывчатка, скорее всего, была доставлена морем, и добавил, что после теракта контроль за безопасностью был усилен.

«После теракта на Крымском мосту соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов, на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия: и на объектах энергетики, причем уровня разного класса, на транспортных объектах», — заявил президент.

