Путин заявил, что не жалеет о начале специальной военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане 14 октября заявил, что не жалеет о начале специальной военной операции на Украине.



«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос. По словам главы государства, то, что происходит сегодня это малоприятно. «Но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно», — сказал президент.

Президент отметил, что Россия не ставит перед собой задачу уничтожить Украину. Также он добавил, что необходимости в массированных ударах пока нет. «Во всяком случае сейчас, пока, сейчас другие задачи состоят», — сказал глава государства.

