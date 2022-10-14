Путин: Россия не ставила задачу уничтожения Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ставила задачу уничтожения Украины.
«Мы не ставили перед собой задачи уничтожения Украины. Нет, конечно», — сказал он журналистам 14 октября на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент напомнил, что в начале спецоперации российским войскам пришлось зайти на территорию Украины, чтобы пустить воду в Крым. А теперь, после взрыва на Крымском мосту, России «нужно десять раз подумать», насколько важно обеспечение сухопутного сообщения с Крымом.
Кроме того, по словам Владимира Путина, сейчас пока что нет необходимости нанесения массированных ударов по Украине. «Сейчас другие задачи стоят. Потому что из 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Минобороны, но они их добирают постепенно», — отметил он.