Путин: Россия не ставила задачу уничтожения Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ставила задачу уничтожения Украины.



«Мы не ставили перед собой задачи уничтожения Украины. Нет, конечно», — сказал он журналистам 14 октября на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.



Президент напомнил, что в начале спецоперации российским войскам пришлось зайти на территорию Украины, чтобы пустить воду в Крым. А теперь, после взрыва на Крымском мосту, России «нужно десять раз подумать», насколько важно обеспечение сухопутного сообщения с Крымом.

