Путин: Как только войска отошли от Киева, желание Украины вести переговоры отпало

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к переговорам с Украиной, однако Киев сам от них отказывается. Об этом он сказал 14 октября на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.



«Мы знаем позицию Киева. Они все время говорили, что хотят переговоров, а теперь приняли решение официальное, которое запрещает вести эти переговоры. О чем здесь можно говорить?» — заявил Путин.



По его словам, в ходе стамбульских переговоров стороны уже достигли «определенных договоренностей», которые были «чуть ли не парафированы».

