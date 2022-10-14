    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, южн

    764мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd63.49eur62.59
    ТЕМА ДНЯ

    Облавы на резервистов в парадных

    Боевые действия на Украине

    Путин: Как только войска отошли от Киева, желание Украины вести переговоры отпало

    8065
    12 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к переговорам с Украиной, однако Киев сам от них отказывается. Об этом он сказал 14 октября на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

    «Мы знаем позицию Киева. Они все время говорили, что хотят переговоров, а теперь приняли решение официальное, которое запрещает вести эти переговоры. О чем здесь можно говорить?» — заявил Путин.

    По его словам, в ходе стамбульских переговоров стороны уже достигли «определенных договоренностей», которые были «чуть ли не парафированы».

    «Всё, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей пропало. Если они созреют для этого — пожалуйста», — добавил он.

    Он отметил посредническую роль Турции и Объединенных Арабских Эмиратов в решении конфликта.

    По теме

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close