Когда кончится частичная мобилизация: новости вокруг СВО за 14 октября

В боевых подразделениях находятся уже 33 тысячи мобилизованных Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Подводим итоги 14 октября.

Путин рассказал, когда кончится мобилизация Владимир Путин рассказал, когда закончится частичная мобилизация в России. По его словам, она завершится в течение двух недель. Глава государства, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Астане, отметил, что на данный момент в вооруженные силы страны в рамках частичной мобилизации призвали 222 тысячи человек. По словам президента, 33 тысячи из них находятся в подразделениях и 16 тысяч уже выполняют боевые задачи.

Президент также объяснил, зачем потребовалось мобилизовать россиян.

— Линия соприкосновения с Украиной 1,1 тысячи километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию, — рассказал президент.

Все главные заявления Владимира Путина на пресс-конференции в Астане мы собрали в отдельном материале. В Госдуме подтвердили отсрочку для отцов с тремя детьми Отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали отсрочку от частичной мобилизации. Эту информацию «Парламентской газете» подтвердил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



— Это по сути жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации, — заявил Картаполов.

Андрей Картаполов уточнил, что сейчас новые указания проходят по категории документов для служебного пользования, поэтому официально нигде не опубликованы. Тем не менее на горячей линии Минобороны подтверждают, что отцы с тремя детьми до 16 лет мобилизации не подлежат.

Подозреваемых в теракте на Крымском мосту арестовали до декабря

Пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту в Симферополе арестовали до 8 декабря, сообщили в суде Симферополя. Ранее ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщал, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Установлены 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, восемь из них задержаны.

Власти прокомментировали случаи рейдов для поиска уклонистов Член СПЧ Кирилл Кабанов и сенатор Андрей Клишас прокомментировали случаи рейдов правоохранительных органов для поисков уклонистов. В последние дни такие сообщения чаще стали поступать из Москвы. По информации MSK1.RU, сотрудники правоохранительных органов устраивают вечерние рейды по хостелам: проверяют документы и вручают повестки. По словам Кирилла Кабанова, вред и последствия от таких действий оценить очень сложно, и он намерен просить председателя СПЧ обратиться в прокуратуру.

— Только что ко мне обратились сотрудник МГТС и его руководитель. Они сообщили, что возле метро Щелковская вышеназванный работник был задержан во время «облавы» на уклонистов, — написал Кабанов. — С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь. Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? <...> Я думал, что истории про «облавы» — фейк, но мне сообщили люди, которых я лично знаю и полностью доверяю.

По словам сенатора Андрея Клишаса, каждый такой случай нужно проверить и дать правовую оценку действиям должностных лиц, санкционировавших такие облавы. Мы подробно рассказывали о том, в каких случаях полицейские имеют право вручать повестку.

В Беларуси ввели режим повышенной террористической опасности Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о введении в стране режима повышенной террористической опасности. — В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации, — цитирует политика ТАСС.

Ранее министр иностранных дел страны Владимир Макей говорил, что в стране ввели режим контртеррористической операции, Лукашенко же упомянул другой правовой режим.