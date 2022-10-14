Куда пойти 14–16 октября: «Дон Кихот» Начо Дуато, мир «Зерцала» в Манеже, марафон экскурсий и путешествие к Балабанову

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В этот уик-энд в Петербурге открываются сразу несколько нестандартных выставок: «Манеж» покажет, как удивительны «без прикрас» провинциальные портреты российских мастеров, а Русский музей познакомит со старинными видами города. Любители вечеринок наверняка найдут себе концерт по душе, а ищущие тайн могут зайти во дворик Академии художеств.

Актуальное

Музеи бесплатно покажут тайные точки



14–16 октября, 0+

В дни фестиваля «Друзья Петербурга» в городе пройдут общедоступные авторские экскурсии и квесты, а некоторые музеи примут посетителей бесплатно. По регистрации на сайте проекта получится, например, попасть в Эрмитаж, Центр Михаила Шемякина, в Музей Арктики и Антарктики или зайти в обычно закрытый внутренний дворик Академии художеств. Там сейчас расположена инсталляция Aftercolor дуэта Broken Composers.



Фото: фестиваль «Друзья Петербурга» Поделиться Поделиться





Фото: фестиваль «Друзья Петербурга» Поделиться Поделиться





Начо Дуато представит Дон Кихота без штампов

14–16 октября, 12+

В Михайловском театре в этот уик-энд — мировая премьера «Идальго из Ла-Манчи», собственной версии «Дон Кихота» хореографа Начо Дуато. История Китри и цирюльника Базиля хотя и осталась в центре внимания, но словно бы очистилась от «испанских штампов». Кажется, что о них Дуато может судить как не кто иной — он родился и вырос в Валенсии. Танец и антураж в его постановке стали строже и отстранëннее, чем в классической версии, а Дон Кихот превратился из довольно формального персонажа в полноценное действующее лицо.



Фото: mikhailovsky.ru Поделиться Поделиться





«Зерцало» отразит всю Россию в портрете

С 15 октября до 4 декабря, 0+

Новый масштабный и дерзкий проект Манежа — выставка «Зерцало». Русский провинциальный портрет XVIII–XIX века». Первое, что увидит зритель, оказавшись в выставочном пространстве, — собственное отражение в зеркалах. Именно «взгляд на себя без прикрас и условностей» должен задать направление для восприятия экспозиции и настроить на то, что «провинциальный» ни в коей мере не значит «плохой». Кураторы Манежа отбирали картины для экспозиции совместно с коллегами из Третьяковки, музеев Углича и Рыбинска. Разговор о портретах в русской живописи было решено начать с середины XVII века — времени заката древнерусской культуры, появления светского искусства, а с ним и, например, «парсун» — изображений человека с натуры.

Фото: пресс-служба Манежа Поделиться Поделиться





На сцене

В БТК премьера притчи про смерть и любовь

14 октября, 19:00, 16+

Главный режиссер Большого театра кукол Руслан Кудашов создал монологи в стихах для трех марионеток в спектакле «Потерянный солдат». Куклы в его истории, написанной вовсе не для детей, оказываются в мире, где властвует Смерть, и она — очень сильный герой. Премьера пройдёт на Малой сцене БТК.

Фото: афиша спектакля Поделиться Поделиться





Мариинка возвращает «Любовь к трём апельсинам»

15 и 16 октября, 6+

На этих выходных на исторической сцене Мариинского театра запланирована одна из главный премьер сезона — опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Театр решил возобновить постановку режиссера Александра Петрова и художника Вячеслава Окунева 1991 года. «Триумфальным» возвращение делает то, что на сцену выйдет несколько поколений оперных звëзд. Партии к премьере среди прочих готовят Денис Закиров, Илья Банник, Анжелика Минасова, Ольга Савова, Геннадий Беззубенков и другие. В субботу за дирижёрским пультом стоит Валерий Гергиев.



Мариинский отдаëт дань Хворостовскому

16 октября, 20:00, 6+

В день 60-летия Дмитрия Хворостовского в память о нем на второй сцене Мариинского прозвучит Реквием Джузеппе Верди с участием Ильдара Абдразакова, Екатерины Семенчук, Татьяны Сержан, Сергея Скороходова. За музыкальное сопровождение отвечают хор и оркестр театра под управлением Валерия Гергиева. Знаменитого оперного певца, одного из лучших баритонов мира, не стало в 2017 году.



Фото: Никита Инфантьев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Знаменитый «Номер 13» теперь в театре «Легенда»

14 и 15 октября, 19:15, 16+



Спектакли по пьесе мастера комедий Рэя Куни «Он, она, окно и тело» вот уже третий десяток с успехом идут на театральных подмостках. Сюжет про то, как в один день в пятизвëздочном отеле в мистическом «номере 13» встречается множество людей, которым бы точно не следовало оказываться в одном месте в одно время, в театре «Легенда» получил название «Отель «Всë включено». Режиссером выступил Андрей Дежонов, возможно, знакомый зрителям по актерским работам в картинах «Свой-чужой», «Тот, кто гасит свет», «Принцесса и нищий». С 2011 года Дежонов — главный режиссер Национального театра Республики Карелии.



«Весь Шекспир» выделит новое главное

15 октября, 19:15, 16+

«Весь Шекспир» — спектакль, название которого отражает суть. В комедийной постановке, действительно, объединены сюжеты «Макбета», «Ромео и Джульетты», «Короля Лира», «Отелло», «Тита Андроника» и «Гамлета», что позволяет по-новому расставить акценты в творчестве именитого английского драматурга. Полный иронии микс, обозначившийся на театральных подмостках Петербурга, уже успел зарекомендовать себя в Москве, и был показан на театральном фестивале Fringe в Эдинбурге. В главных ролях — Игорь Чехов и Михаил Кукота.

Фото: предоставлено театром «Легенда» Поделиться Поделиться





Послушать музыку

Возможность изменить жизнь 14 октября, 20:00, 16+

Мини-альбом SAT NAM Рита Дакота называет работой «всей своей жизни» и верит, что песни с этой пластинки «изменят тысячи жизней». В пятницу певица исполнит их и другие хиты для поклонников в клубе А2, и те найдут новые смыслы.

«Мир Синатры» — в петербургском джаз-клубе

14 и 15 октября, 20:00, 16+

В Джаз-клуб Игоря Бутмана, не так давно открывшийся в Петербурге, стоит идти ради двух вечеров-посвящений Фрэнку Синатре. Квартет Дмитрия Носкова перенесëт слушателя в мир 1950-х годов и исполнит самые известные композиции Синатры и более редкие песни в подлинных оркестровках того времени.



Белорусских споëт о хорошем

15 октября, 12+

Любимчик организаторов меломанских фестивалей Тима Белорусских в клубе Aurora готовится спеть лучшие треки. Быть может, вскоре после большого сольника артист наконец выпустит новый трек, а то и — кто знает? — альбом.



Фото: vk.com/belorusskih Поделиться Поделиться





«АукцЫон» покажет любовь в Петербурге

16 октября, 20:00, 16+

«АукцЫон» даëт концерт в «Космонавте». Что именно из обширной хит-коллекции будет исполнено — пока что секрет. Но точно можно не сомневаться в том, что вечер запомнится как один из самых ярких и слегка эксцентричных за всю эту осень.

В музеях

Миры Балабанова — рядом с Финским заливом

До 15 января, 12+

В «Севкабель Порту» заработала выставка, посвящённая творчеству Алексея Балабанова. Организатором проекта стала кинокомпания СТВ, учрежденная 30 лет назад самим режиссёром и его коллегой Сергеем Сельяновым. Экспонатами стали и композиции, посвященные самым известным фильмам мастера — «Брат», «Груз 200», «Жмурки», «Кочегар», «Морфий», и стенды с его ученическими работами. Также — личные документы, вещи и наброски.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Работы «отца городского пейзажа» теперь в виде выставки

До 16 января, 0+

В Михайловском замке показывают Петербург XVIII века в графике Михаила Махаева — художника, стоявшего у истоков городского пейзажа в городе. Виды города, над которыми работал Махаев, потом многократно копировали и брали за основу для масштабных гравюр другие художники. К слову, медные доски, с которых печатали гравюры в середине XVIII века, — тоже существенная часть экспозиции.



Фото: пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться





Кураторы расскажут о Zoika

До 24 ноября, 18+

Новые городские художники и проект Benua art garden открывают в пространстве AIKIterrasa выставку художницы Zoika. Иногда еë именуют «петербургской Баскиа»: о Зое известно крайне мало, лишь то, что она живëт в психоневрологическом интернате, не может читать, а потому просто рисует буквы, смешивая их с образами, которые черпает с картинок журналов и книг.

В субботу в 15:00 в залах запланирована экскурсия, на которой кураторы выставки Евгения Штиль и Анастасия Пронина поделятся мыслями о творчестве Zoika и особенностями таких музейных практик. Новые городские художники — проект, который Штиль и художник Стас Багс запустили ради того, чтобы сделать «видимым» творчество людей с особенностями здоровья.



Узнать новое

Горожане откроют тайны света

15 октября, 17:40, 12+

Побывавшие на экскурсии «Инженеры ночного Петербурга: история освещения от масляного фонаря до газофазной эпитаксии» узнают, как несколько фонарей, установленные у Петропавловской крепости, со временем превратились в тысячи современных светильников. Ведущие прогулки сделают акцент на всех важных событиях в отрасли — появлении станционных фонарей и газового освещения, изменении дизайна и цвета светильников, переходу к системному управлению, как бы далеко от «центра» ни находился фонарь.

Фото: Наталья Гончарова Поделиться Поделиться





О революции — в комиксах

16 октября, 17:30, 16+

Кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений и политических исследований РАНХиГСа Элла Сагинадзе готовится обратиться к революции. В библиотеке Маяковского она обратит внимание на сатирическую графику 1905–1907 годов и на то, как карикатуры и шутки в сложные времена отражают народные настроения. Желающим попасть на встречу нужна регистрация.



На экране

Звезда Grand Opéra покажет фантастический путь



13 октября, 16+

В кинотеатрах выходит «Шагни вперед» — франко-бельгийский фильм режиссера Седрика Клапиша с первой танцовщицей Grand Opéra Марион Барбо в главной роли. Еë героиня, конечно, тоже известная балерина, вынужденная начать всë сначала после того, как еë звëздная карьера рушится из-за травмы и личных трагедий.

Фото: vk.com/arnamedia.kino Поделиться Поделиться





Звезда «Бумажного дома» теперь вампир

С 13 октября,16+

В прокате — франко-испанская фэнтезийная драма «Амайа. Дитя вампира». Режиссёр Игорь Легаррета создал на экране мир, в котором вампир усыновляет ребëнка и делает его бессмертным. Мать в ленте играет актриса Ициар Итуньо, прославившаяся ролью инспектора Ракель Мурильо в криминальном сериале «Бумажный дом».

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Вальц и Дефо — в мире вестерна

С 13 октября, 16+

У россиян наконец есть возможность полюбоваться игрой Кристофера Вальца и Уиллема Дефо. Оба работали с режиссёром Уолтером Хиллом в вестерне «Умереть за доллар», и результат высоко оценили критики. По сюжету, охотник за головами ищет в Мексике похищенную жену некоего бизнесмена и сталкивается со своим заклятым врагом.

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Пётр Тодоровский погрузит в «Лавстори»

С 13 октября, 18+

Не так давно Александр Петров заявил о желании сделать паузу в карьере, но фильмы с его участием всё еще продолжают выходить. В романтической комедии «Лавстори» он играет таксиста, который везет на машине в Сочи свою давнюю знакомую. Там у девушки свадьба, надо как-то добраться, а девушка уж очень боится летать. Лента — полнометражный дебют Петра Тодоровского, продолжателя династии, сына режиссера Валерия Тодоровского и тезки своего деда, снявшего «Военно-полевой роман».

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

