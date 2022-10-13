Тима Белорусских споет Петербургу все свои хиты

Один из ярчайших фрешменов нашей новой сцены, Тима Белорусских, приглашает петербуржцев на свой большой сольный концерт. Услышать знакомые хиты и новые песни можно будет 15 октября в клубе Aurora (12+).
Впрочем, новинки уже успели слегка покрыться пылью времен — последний на данный момент трек Тимы «Знаток» вышел в декабре прошлого года. Про альбом говорить и не приходится — со времен релиза «Моя кассета — твой первый диск» Белорусских выпускал только синглы.
Давненько поклонники не видели и клипов с участием любимого артиста. Последняя на данный момент видеоработа Тимы — клип на песню «Тает еще» — вышел около года назад.
Кто знает, возможно, новый альбом не за горами, но пока можно хором спеть все народные хиты молодого артиста: «Мокрые кроссы», «Незабудка», «Витаминка» и другие. Заряд танцевальной бодрости обеспечен, к тому же Тима Белорусских — это редкий зарубежный артист, который еще дает концерты в России.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»