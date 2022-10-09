    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    4 м/с, зап

    760мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.25eur59.98
    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКрымский мостСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    В кино выходит страшная франко-испанская сказка про семейную жизнь вампиров

    324
    обсудить

    13 октября на экранах — франко-испанская фэнтезийная драма «Амайа. Дитя вампира», снятая режиссером Игорем Легареттой.

    ПоделитьсяПоделиться

    По сюжету в XIX веке во время войны в Испании маленькую девочку спасает странная женщина. Девочка живет с ней и выполняет странные требования — например, не выходить на свет. В какой-то момент она осознает, что её новая мать — вампир, давшая и своей дочери вечную жизнь. Сыграла вампиршу испанская актриса Ициар Итуньо, прославившаяся благодаря своей роли в криминальном сериале «Бумажный дом».

    В оригинале фильм носит баскское название Ilargi Guztiak, что значит «Все луны». Это, да и сюжет, конечно, настраивает на готический лад, тем более что испанское кино давно себя хорошо зарекомендовало в области хоррора. Вдохновлялся Легаретта работами культового чешского фотографа Яна Саудека — тревожными сюрреалистическими полотнами. Но надо сказать, что фильм вышел скорее не ужастиком, а психологической драмой об отношениях родителей и детей, даже если эти дети и родители — бессмертные вампиры.

    16+

    Федор Дубшан

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close