В кино выходит страшная франко-испанская сказка про семейную жизнь вампиров

13 октября на экранах — франко-испанская фэнтезийная драма «Амайа. Дитя вампира», снятая режиссером Игорем Легареттой.
По сюжету в XIX веке во время войны в Испании маленькую девочку спасает странная женщина. Девочка живет с ней и выполняет странные требования — например, не выходить на свет. В какой-то момент она осознает, что её новая мать — вампир, давшая и своей дочери вечную жизнь. Сыграла вампиршу испанская актриса Ициар Итуньо, прославившаяся благодаря своей роли в криминальном сериале «Бумажный дом».
В оригинале фильм носит баскское название Ilargi Guztiak, что значит «Все луны». Это, да и сюжет, конечно, настраивает на готический лад, тем более что испанское кино давно себя хорошо зарекомендовало в области хоррора. Вдохновлялся Легаретта работами культового чешского фотографа Яна Саудека — тревожными сюрреалистическими полотнами. Но надо сказать, что фильм вышел скорее не ужастиком, а психологической драмой об отношениях родителей и детей, даже если эти дети и родители — бессмертные вампиры.
16+
Федор Дубшан