«Петербург глазами инженера» покажет город в другом свете — фонарном

После экскурсии «Инженеры ночного Петербурга: история освещения от масляного фонаря до газофазной эпитаксии» вам станет известно, что такое газофазная эпитаксия и многое другое: за три часа вы узнаете историю наружного освещения в России. 12+
В Петербурге история освещения начиналась всего с четырех домов возле Петропавловской крепости: на их фасадах Петр I распорядился установить фонари, но зажигать их надлежало только по большим праздникам. Да и установили их по случаю события: победы русских войск над шведскими под Калишем. Стационарные фонари тоже были поначалу штучными — правда, уже через несколько лет их количество измерялось сотнями, а к концу XVIII века дошло до
В 1819 году случилась «революция»: уличное освещение с масляного начало меняться на газовое. А в
Как уверяет экскурсовод Алексей Косой, мы можем просто не замечать, что революции в уличном освещении происходят и в наши дни, в этом участвует искусственный интеллект. Убедимся в этом, а заодно узнаем, как выглядели фонари Петербурга в XVIII веке, как светит горелка газового фонаря, какого цвета был свет тех или иных фонарей.
Идем на экскурсию 15 октября, подробности на сайте «Петербург глазами инженера». Начало в 17:40.
Александра Шеромова