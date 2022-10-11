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    «Петербург глазами инженера» покажет город в другом свете — фонарном

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    После экскурсии «Инженеры ночного Петербурга: история освещения от масляного фонаря до газофазной эпитаксии» вам станет известно, что такое газофазная эпитаксия и многое другое: за три часа вы узнаете историю наружного освещения в России. 12+

    Фото: Наталья Гончарова
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    В Петербурге история освещения начиналась всего с четырех домов возле Петропавловской крепости: на их фасадах Петр I распорядился установить фонари, но зажигать их надлежало только по большим праздникам. Да и установили их по случаю события: победы русских войск над шведскими под Калишем. Стационарные фонари тоже были поначалу штучными — правда, уже через несколько лет их количество измерялось сотнями, а к концу XVIII века дошло до 3 400. Трудно предположить, сколько они травм причинили: горячее масло могло разбрызгаться на прохожих, и, как отмечал Гоголь, еще везло, если вонючее масло пачкало только одежду. Впрочем, в Москве, например, горожане умудрялись масло из фонарей воровать и приправлять им кашу.

    В 1819 году случилась «революция»: уличное освещение с масляного начало меняться на газовое. А в 1873-м «революция» случилась мировая: изобретатель Лодыгин установил первый в мире уличный электрический фонарь.

    Как уверяет экскурсовод Алексей Косой, мы можем просто не замечать, что революции в уличном освещении происходят и в наши дни, в этом участвует искусственный интеллект. Убедимся в этом, а заодно узнаем, как выглядели фонари Петербурга в XVIII веке, как светит горелка газового фонаря, какого цвета был свет тех или иных фонарей.

    Идем на экскурсию 15 октября, подробности на сайте «Петербург глазами инженера». Начало в 17:40.

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова

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