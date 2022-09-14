В Петербурге откроют выставку, посвящённую творчеству Алексея Балабанова

13 октября в пространстве «Севкабель Порт» откроется выставка, посвящённая творчеству Алексея Балабанова. Организатором проекта стала кинокомпания СТВ, учрежденная 30 лет назад Сергеем Сельяновым и самим Алексеем Балабановым. Проводниками по выставке будут сыновья режиссера Петр и Федор Балабановы.

Сценографию выставки разрабатывало бюро Planet9, уже занимавшееся созданием выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в столичном Манеже. Их целью было создать выставку-ретроспективу, выставку-путешествие, объединяющую все фильмы режиссёра — смонтированные и неслучившиеся — в единую историю.

Здесь будут и композиции, посвященные самым известным фильмам Алексея Октябриновича — «Брат», «Груз 200», «Жмурки», «Кочегар», «Морфий». И стенды, на которых представлены еще ученические работы для Свердловской студии документального кино, ранние короткометражки. А еще — черновики сценариев и наброски идей, которые режиссеру не удалось реализовать, оставшихся на разных уровнях проработки: «Камера обскура», «Сталкер», «Глиняная яма», «Кожа» и других. Собраны также и моменты из личной жизни мастера, которые повлияли на его творчество: фото, видео, многочисленные артефакты, эскизы.

— Наследие Алексея — его радикальная честность. Годы идут, но интерес к его фильмам постоянно растёт, и всё больше молодежи обращается к Балабанову. Мне кажется важным находить новые способы показать, как он работал, думать о нём и вместе с ним. Надеюсь, что выставка передаст это чувство соприсутствия, — говорит коллега Балабанова и сооснователь компании СТВ, кинопродюсер Сергей Сельянов.



Выставка будет работать до 15 января 2023 года.

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Федор Дубшан

