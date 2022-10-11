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    В Михайловском замке покажут Петербург XVIII века в графике Михаила Махаева

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    Мастер XVIII века стоял у истоков петербургского пейзажа. Кроме его рисунков и гравюр, вы увидите живопись европейских художников и медные доски, с которых печатали гравюры в середине XVIII века. Экспонирование последних — редкий случай.

    Фото: пресс-служба Русского музея
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    На выставке «Петербург Михаила Махаева. Графика и живопись второй половины XVIII века» музей представит более ста экспонатов из своей коллекции. Михаил Махаев (1717 — 1770) — мастер видового рисунка, «отец» жанра видового пейзажа в русском искусстве. Виды города, над которыми он работал с натуры, легли в основу крупноформатных гравюр, которые делали мастера той эпохи.

    Михаил Махаев первым начал работать над изображениями городской перспективы, уходящими за горизонт линиями улиц и рек. Сегодня такое «перспективное» видение Петербурга кажется нам привычным и даже открыточным, но в Русском музее напоминают — так был не всегда. Рисуя глубокую перспективу, Махаев создавал «эффект присутствия» зрителя.

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    На экспозиции в Михайловском замке будет тринадцать оригинальных видовых рисунков Махаева и гравировальный альбом «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов», изданный в 1753 году. Также вы сможете увидеть живопись европейских художников, исполненную по гравюрам Махаева и медные доски, с которых печатали гравюры в XVIII веке — а ведь их почти никогда не показывают зрителю. Музей посвящает выставку памяти исследовательницы русской гравюры и творчества Михаила Махаева Марии Алексеевой (1930 — 2011).

    Выставка «Петербург Михаила Махаева. Графика и живопись второй половины XVIII века» пройдёт в Михайловском (Инженерном) замке с 14 октября 2022 по 16 января 2023. 0+

    Анастасия Семенович

    Фото: пресс-служба Русского музея

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