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    В Большом театре кукол прозвучит фантасмагорическая мини-опера «Потерянный солдат»

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    13 и 14 октября на Малой сцене БТК пройдут премьерные показы спектакля Руслана Кудашова «Потерянный солдат».

    Фото: БТК
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    Жанр спектакля определен как «фантасмагорическая мини-опера», а также «притча-мистерия». Сценический текст спектакля разложен на три персонажа — Старуха-Смерть, Суламита и Потерянный Солдат. Суламита (в русском языке Суламита часто фигурирует под именем Суламифь) — персонаж в библейской книге «Песнь Песней», возлюбленная царя Соломона, именно к ней обращены стихи. Суламита как будто пришла в этот спектакль из другого спектакля Руслана Кудашова «Песнь Песней», который вышел в Большом театре кукол в 2013 году.

    Руслан Кудашов выступает здесь и как режиссер, и как автор текста, и как художник. Главный режиссер Большого театра кукол создает монолог в стихах для трех марионеток. Как рассказывают в театре, «это поэтический, метафоричный и очень актуальный текст, который говорит со зрителем о том, как в самые сложные, страшные периоды истории остаться человеком и сохранить внутри что-то живое».

    Если говорить о сюжете, спектакль рассказывает о влюбленных героях, которые оказываются в мире, где властвует Смерть. Даже когда надежды совсем не осталось, они продолжают искать друг друга.

    «Мы хотим попытаться сохранить подлинную любовь и веру в период фундаментальных, катастрофических, насильственных изменений жизненных обстоятельств. У нас нет другого выхода, кроме сострадательного отношения к человеку вопреки насилию, которое ведет к разрушению и потере всякого смысла», — говорит режиссер о своей работе.

    «Потерянный солдат» продолжает ряд спектаклей театра на библейскую тематику: «Песнь Песней», «Книга Иова», «Екклесиаст» (театральная ветхозаветная трилогия) и «Обратная сторона Древа».

    16+
    Полина Никитина

    Фото: БТК

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