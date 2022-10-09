В Михайловском театре состоится мировая премьера балета Начо Дуато про Дон Кихота

14, 15, 16, 21, 22 октября пройдет премьера — «Идальго из Ла-Манчи». Это собственная версия хореографа Начо Дуато знаменитого балета по мотивам романа Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

«В этом балете я стремлюсь уйти от всего того, что к XXI веку стало «испанским клише»: от цветов и высоких гребней в волосах девушек, от кастаньет и вееров… Действие нашего спектакля разворачивается на родине Дон Кихота, в Ла-Манче. У жителей этого региона уникальная манера держаться, одеваться и танцевать — строгая, немного даже отстранённая. Они скромны, горды и трудолюбивы. Именно такими я хочу показать героев своего балета», — говорит Начо Дуато.

В центре сюжета остаётся история любви молодой испанки Китерии и влюблённого в неё бедного крестьянина Басилио, которые вынуждены бороться за своё счастье. Однако, как сообщают создатели, впервые в истории хореографических интерпретаций знаменитого произведения Дон Кихот превратится из мимического персонажа, лишь формально объединяющего эпизоды балета, в полноправное действующее лицо. А также обещают новую интерпретацию образа Санчо Пансы.



Над оформлением спектакля работают художник по костюмам Ангелина Атлагич и художник-постановщик Джафар Чалаби. В качестве дирижёра выступит Павел Сорокин.

