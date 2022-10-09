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    «Шагни вперед»: фильм о балете с примой Парижской оперы в главной роли покажут в кино

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    Фото: vk.com/arnamedia.kino
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    13 октября на экраны выходит «Шагни вперед» — франко-бельгийский фильм режиссера Седрика Клапиша. По сюжету балерина Элиза (в её роли дебютирует Марион Барбо, первая танцовщица Гранд Опера) взлетает к небесам успеха, собирая полные залы и получая восторги от критиков. Однако фортуна переменчива: на карьере Элизы ставят крест серьезная травма и невзгоды в личной жизни. И тогда балерина решает начать всё заново — но уже не в классическом балете, а в современном танце.

    Над сценарием ленты вместе с Клапишем трудился аргентинец Сантьяго Амигорена — опытный сценарист, более всего прославившийся за работу над сериалом «Мегрэ». А из знаменитостей кроме Марион Барбо в фильме появился знаменитый израильский танцор, хореограф и композитор Хофеш Шехтер — он сыграл в ленте самого себя.

    16+

    Фёдор Дубшан

    Фото: vk.com/arnamedia.kino

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