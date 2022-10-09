В прокат выходит ромком Петра Тодоровского с Александром Петровым в главной роли

13 октября в прокате романтическая комедия «Лавстори». Это полнометражный дебют Петра Тодоровского — продолжателя династии, сына режиссера Валерия Тодоровского и тезки своего деда, снявшего «Военно-полевой роман». Петр выступил здесь и как режиссер, и как сценарист.
Главную роль играет Александр Петров. Его герой Сева Горелов — таксист, которому предстоит везти в Сочи Машу Соколову (Вильма Кутавичюте), свою давнюю знакомую. Путь неблизкий: Маше надо в Сочи на собственную свадьбу, но летать она боится. По дороге двое переживают настоящие приключения в стиле роуд-муви, но получают возможность узнать себя и свои желания. При этом в фильме немало меланхолии: по словам режиссера, он о позднем взрослении, о тех, кто поздно узнает себя, поздно учится любить и слишком привык к самообману; о стареющих детях.
Съемки проходили в Москве, в Ростове-на-Дону и в Сочи, а премьера картины состоялась на последнем фестивале «Окно в Европу» и получила приз «За лучший дебют».
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Федор Дубшан