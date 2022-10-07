В российский прокат выходит вестерн с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо

13 октября на киноэкранах «Умереть за доллар» — вестерн, снятый режиссером Уолтером Хиллом. На счету режиссёра знаменитый сериал «Дедвуд», комедия-боевик про милиционера Шварценеггера «Красная жара», сценарии «Чужих» и «Чужого 3» — в общем это настоящий ветеран Голливуда.



По сюжету охотник за головами Макс Борлунд (Кристоф Вальц) ищет в Мексике Рейчел, похищенную жену некоего бизнесмена (Рейчел Броснахэн). Мешает ему в этом заклятый враг, бандит Джо Криббенс (Уиллем Дефо), которого охотник за головами когда-то отправил в тюрьму.

