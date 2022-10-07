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    В российский прокат выходит вестерн с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо

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    Фото: paradisegroup.ru/
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    13 октября на киноэкранах «Умереть за доллар» — вестерн, снятый режиссером Уолтером Хиллом. На счету режиссёра знаменитый сериал «Дедвуд», комедия-боевик про милиционера Шварценеггера «Красная жара», сценарии «Чужих» и «Чужого 3» — в общем это настоящий ветеран Голливуда.

    По сюжету охотник за головами Макс Борлунд (Кристоф Вальц) ищет в Мексике Рейчел, похищенную жену некоего бизнесмена (Рейчел Броснахэн). Мешает ему в этом заклятый враг, бандит Джо Криббенс (Уиллем Дефо), которого охотник за головами когда-то отправил в тюрьму.

    Фото: paradisegroup.ru/
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    На создание фильма Хилла вдохновила игра Вальца в «Джанго освобожденном» Тарантино. Несмотря на сложности, вызванные эпидемией ковида и происшествием, когда во время съемок взрыва осколки повредили лицо одного из актеров, — фильм вышел на Венецианском фестивале и снискал всеобщую любовь критиков.

    Фото: paradisegroup.ru/
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    16+

    Федор Дубшан

    Фото: paradisegroup.ru/
    Фото: paradisegroup.ru/
    Фото: paradisegroup.ru/

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