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    Начальнику отделения военкомата Фрунзенского района продлили задержание по делу о взятках

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    2 комментария

    Дзержинский райсуд Петербурга на 48 часов продлил срок задержания сотруднику военкомата, которого обвиняют во взяточничестве. Якобы за деньги он помог призывнику «откосить» от службы.

    Обвиняемый — начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Фрунзенского района, сообщает 12 октября объединенная пресс-служба городских судов. По версии следствия, с его помощью в июне петербуржец незаконно получил военный билет с категорией «В» — «ограниченно годен». Якобы за это призывник заплатил фигуранту 200 тысяч рублей, а двоим посредникам досталось 20 и 30 тысяч.

    Возбуждено дело о получении взятки. Защита просила продлить срок задержания, чтобы собрать дополнительные доказательства против заключения под стражу.

    Фигурант был задержан накануне, 12 октября ему предъявили обвинение. «Фонтанка» писала, что дело возбудили и против призывника — за дачу взятки.

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    Комментарии 2

    alex_k12 Окт 2022 в 19:47
    почему не Д?
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