Начальнику отделения военкомата Фрунзенского района продлили задержание по делу о взятках

Дзержинский райсуд Петербурга на 48 часов продлил срок задержания сотруднику военкомата, которого обвиняют во взяточничестве. Якобы за деньги он помог призывнику «откосить» от службы.



Обвиняемый — начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Фрунзенского района, сообщает 12 октября объединенная пресс-служба городских судов. По версии следствия, с его помощью в июне петербуржец незаконно получил военный билет с категорией «В» — «ограниченно годен». Якобы за это призывник заплатил фигуранту 200 тысяч рублей, а двоим посредникам досталось 20 и 30 тысяч.

