Начальника отделения военкомата Фрунзенского района задержали по подозрению в афере с военными билетами

Сотрудники экономической полиции Петербурга выявили преступную схему с выдачей военных билетов во Фрунзенском районе.



Согласно данным, в сентябре 2020 года военком через посредника получил от призывников 200 тысяч рублей, чтобы поменять в их военных билетах категорию годности на В, стало известно «Фонтанке». Еще 50 тысяч за услуги, по предварительной информации, получил посредник.



Выявить схему помогла проверка военнообязанных с категорией В, проведенная этой осенью. Выяснилось, что многие военнообязанные имеют одну и ту же «болезнь». Один из них пришел в полицию с явкой с повинной.

