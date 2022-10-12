Начальника отделения военкомата Фрунзенского района задержали по подозрению в афере с военными билетами

Сотрудники экономической полиции Петербурга выявили преступную схему с выдачей военных билетов во Фрунзенском районе.
Согласно данным, в сентябре 2020 года военком через посредника получил от призывников 200 тысяч рублей, чтобы поменять в их военных билетах категорию годности на В, стало известно «Фонтанке». Еще 50 тысяч за услуги, по предварительной информации, получил посредник.
Выявить схему помогла проверка военнообязанных с категорией В, проведенная этой осенью. Выяснилось, что многие военнообязанные имеют одну и ту же «болезнь». Один из них пришел в полицию с явкой с повинной.
После этого был задержан посредник. Его деятельное раскаяние привело оперативников 11 октября к начальнику отделения Фрунзенского военкомата. Он был задержан. В ходе обысков были изъяты цифровые носители. Возбуждены уголовные дела: в отношении незаконного владельца военного билета — по статье 291 УК РФ (дача взятки), в отношении работника райвоенкомата — по статье 290 УК РФ (получение взятки).
Полиция также ищет медиков, которые могли способствовать в получении справок о болезни, которые помогали в «определении» категории годности. А также тех, кто получил незаконно военбилет с категорией В.
Призывники могут самостоятельно обратиться в УЭБиПК по телефону 573-72-75. Это освободит их от уголовной ответственности за дачу взятки.