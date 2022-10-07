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    «Санкт-Петербургское южное полукольцо» станет реверсивным под Гатчиной

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы ограничат движение по федеральной трассе А-120 в Гатчинском районе Ленобласти. Девятикилометровый участок дороги на несколько дней станет реверсивным, а скорость на нем ограничат.

    С 11 по 13 октября на участке с 77-го по 86-й километр трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», в районе посёлка Сусанино, будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает 7 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Скорость движения на участке будет ограничена до 40 км/ч.

    Всего на этом участке две полосы — по одной в каждую сторону. Реверсивное движение будет действовать ежедневно с 8:00 до 20:00.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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