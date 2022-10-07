В России появится универсальное пособие для семей с детьми. Кто его получит?

Новое пособие семьям с детьми должно заменить сразу несколько выплат Фото: Иван Рейзвих/NGS55.RU Поделиться Поделиться





Правительство России планирует ввести новое пособие для семей с детьми. Об этом в конце сентября на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагается, что действовать новая выплата будет с 1 января 2023 года и заменит ряд пособий, которые есть сейчас. Разбираемся, как будет устроено пособие, которое глава правительства назвал «универсальным».

Кто получит новое пособие?



Из выступления Михаила Мишустина на заседании правительства можно сделать вывод, что новое пособие не станет дополнительной мерой поддержки, а заменит ряд выплат для семей с детьми, которые уже есть сейчас.



— Оно (универсальное пособие. — Прим. ред.) объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17, — заявил глава правительства. — Будет оно назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.



Сейчас в России действует целая система пособий для малоимущих семей с детьми. Некоторые из них существуют уже несколько лет, а пособие на детей школьного возраста появилось только в апреле 2022 года.

Федеральные пособия семьям с детьми в 2022 году:

беременным в трудной ситуации;

на детей до полутора лет;

на детей до трех лет;

на детей от трех до семи лет;

одиноким родителям;

на детей от восьми до семнадцати лет. Как оформить пособие?

Михаил Мишустин заявил, что оформить такое универсальное пособие можно будет подав лишь одно заявление, без дополнительных справок. Такая система для ряда пособий действует уже сейчас — все необходимые данные Пенсионный фонд самостоятельно запрашивает в других ведомствах. Заявления подаются через портал «Госуслуг», в МФЦ или отделении ПФР — с новым пособием будут доступны все эти варианты.



Могут ли не дать пособие?

Глава правительства не называл никаких условий для назначения универсального пособия, однако почти все перечисленные им выплаты, которые планируется объединить, имеют одинаковые правила. Они полагаются семьям с низкими доходами, которые признаются нуждающимися по итогам комплексной оценки.



Комплексная оценка нуждаемости — этот относительно новое слово в российской социальной политике. При такой оценке учитываются и доходы семьи, и имущество, и даже банковские вклады. Что касается размера доходов, то право на пособия имеют семьи, чей общий доход меньше прожиточного минимума «на душу населения» — его размер устанавливается ежегодно в каждом регионе, в среднем по стране в 2022 году это 13 919 рублей. Подробнее о том, почему могут не дать пособие, можно почитать здесь.



Кроме того, комплексная оценка нуждаемости включает правило нулевого дохода. Коротко его можно выразить так: у всех взрослых членов семьи должен быть хоть какой-то официальный доход. Это может быть зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. Деньги могут поступать нерегулярно, например, если человек занят на сезонной работе, но хоть какой-то белый доход в течение года должен быть. Исключение могут сделать по уважительной причине, но список таких причин строго ограничен.



Остается непонятным, как изменятся выплаты на детей от рождения до трех лет, которые выдаются по иным правилам — там нет правила нулевого дохода и оценки недвижимости, а максимальный уровень дохода, до которого назначается пособие, выше — до двух прожиточных минимумов на человека.

Сколько заплатят?

А вот об этом Михаил Мишустин не сказал ни слова. Можно только предположить, что выплаты будут соразмерны действующим. Правда, перечисленные премьер-министром пособия, которые планируется объединить, по размерам отличаются.



Например, пособие беременным в трудной жизненной ситуации равняется половине прожиточного минимума трудоспособного человека (в среднем по стране в 2022 году это 7586 рублей), а ежемесячная выплата на детей до трех лет — одному детскому прожиточному минимуму (в среднем по стране в 2022 году — 13 501 рубль).

Что касается пособий на детей от трех до семи лет и школьников, то они и вовсе дифференцированы и размер зависит от дохода семьи. Базовая выплата — 50 % от детского прожиточного минимума. Если при получении этой суммы доход семьи всё равно ниже ПМ на человека, выплату увеличивают до 75% детского прожиточного минимума, если и этого недостаточно — до 100 % детского прожиточного минимума. Это максимальный размер пособия.

Какой именно подход будет применяться в универсальном, пока не уточнялось.

