«Это вопрос системный, кто будет обучать детей?» Петербуржцы хотят вернуть в школу мобилизованного учителя

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Поделиться Поделиться





Родители пытаются отстоять мобилизованного учителя истории из лицея № 533 в Красногвардейском районе. Если в других регионах уже есть примеры возвращения педагогов из воинских частей обратно к доске, то в Петербурге пока этот вопрос решается не в пользу преподавателя.

«Уважаемые родители, нашего историка Мохова Всеволода Руслановича забрали в военкомат сегодня. Мы сегодня всем классом составляли обращение, будем пытаться его вытащить. Сейчас готовят законопроект, чтобы учителей не трогали. Но когда он выйдет, непонятно. Большая просьба всем, кто может подойти завтра в кабинет директора подписать обращение. Помогите, пожалуйста, вернуть любимого учителя детям», — говорилось в сообщении, опубликованном в родительском чате 27 сентября.



Подписи под обращением в защиту учителя заняли три листа формата А4.

«Он хороший учитель и был внимательным классным руководителем, несмотря на молодость. Его важность определяется не опытом и не тем, «чем он хорош», это вопрос системный, кто будет обучать детей?» — отметила мама восьмиклассника Елена.

Мохов работает в лицее с 2018 года. У коллег он на хорошем счету. На сайте школы указано, что кроме него в учреждении преподают ещё восемь учителей истории.

«Даже если есть замена, тут заменили, там не смогли, — рассуждает Елена. — Если все будут сидеть сложа руки, пока не заберут учителей, научных специалистов, интеллектуальную основу общества, что будет дальше?»



Всеволод Мохов окончил исторический факультет СПбГУ, после университета ушёл служить в армию. «Это было принципиальное решение, я законопослушный гражданин, бегать или давать взятки я не собирался», — сказал он в разговоре с «Фонтанкой».

После армии Мохов преподавать не планировал, но с вакансиями было туго, в итоге пошёл в школу. Через некоторое время понял, что работа с детьми не только получается, но и приносит удовольствие. В этом году Мохов должен был стать классным руководителем у пятиклассников. Именно родители пятых классов организовали сбор подписей в его защиту.



Повестку учителю принесли 25 сентября, в воскресенье, вечером. Бумагу он подписал и отправился в военкомат.

«Человек поступил так, как требует закон», — прокомментировала «Фонтанке» директор лицея 533 Майя Кунц. Она добавила, что школа также сделала официальный запрос в военный комиссариат с просьбой предоставить бронь учителю. В случае если педагога всё же мобилизуют, ему найдут замену из числа преподавателей лицея.



По данным «Фонтанки», бронь на Мохова не подтвердили. У него военно-учетная специальность «Кодировщик». Сейчас педагог находится в воинской части в Каменке.



«Он хороший учитель истории, руководитель психологической и воспитательной службы в школе, родители ждали именно его на классное руководство, поэтому очень расстроились. Но сейчас он на сборах (военная подготовка). У нас в городе немного педагогов-мужчин, около одной десятой части от общего количества учителей. Хотя в последние годы наблюдается довольно активный прирост», — отметила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Некоторых учителей из регионов удавалось вернуть в школу после жалоб родителей и общественной огласки. В Челябинской области мобилизовали учителя истории Евгения Зубрина, он также прошёл срочную службу и не имел боевого опыта. После вмешательства СМИ Зубрина отпустили к детям. Аналогичная история произошла и с педагогом в Пскове. Финалист конкурса «Учитель года» Илья Казанцев получил повестку, но не был мобилизован. На вопрос о том, с чем связано такое решение призывной комиссии, он ответил, что «это не объясняют».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

