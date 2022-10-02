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    Стало известно, сколько повесток раздали на российско-грузинской границе

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    Желающие выехать в Грузию россияне получают повестки от военкомата прямо на границе. Статистику подвел заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.

    «Более 180 повесток вручено на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на въезд в Грузию», — сообщил ТАСС 2 октября Абдуллаев.

    Накануне «Фонтанка» рассказывала о гигантской очереди у КПП «Верхний Ларс». На обочинах многокилометровой пробки копится мусор, появилась торговля, а люди бросают и чемоданы, и машины.

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