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    До границы — пять дней. Как живет очередь на выезд из России в «Верхнем Ларсе»

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    От хвоста очереди, которая выстроилась к КПП «Верхний Ларс», до границы Грузии — пять дней. На обочинах копится мусор, появилась торговля, а люди бросают и чемоданы, и машины. «Фонтанка» посмотрела, что происходит на Военно-Грузинской дороге.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Недалеко от границы развернут городок МЧС. Там бесплатно кормят гречневой кашей, наливают чай и дежурят медики, а еще есть пункт обогрева. Сотрудники ведомства говорят, что дежурят в несколько смен уже третьи сутки, но популярностью городок не пользуется.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Люди, которые стоят в пробке у границы, говорят, что провели в очереди уже 5 дней.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Некоторые участники очереди из-за поломок вынуждены передвигаться несамостоятельно. Поломка машины — не повод покидать очередь.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Вдоль дороги продают бензин. Канистра у торговцев стоит 2000 рублей.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Самое удобное средство передвижения к границе — мотоцикл. Люди на них едут сразу к началу очереди.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    На капоте люди сушат и одежду, и обувь. За пару дней на жаре это становится необходимостью.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    За последние дни Ларс стал одним из самых грязных мест республики. Мусорных баков на трассе почти нет. Люди выкидывают продукты, обертки и ненужные вещи прямо на дороге.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    В очередях стоят самые разные машины. Например, учебная машина автошколы из Самары: при въезде в Северную Осетию на блокпостах ее не останавливали, хотя все остальные автомобили с номерами других регионов разворачивали назад.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Вдоль дороги местные жители организовали торговлю.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Некоторые не выдержали ожидания в очереди и оставили свои машины прямо тут. Им удалось пересечь границу на велосипеде или самокате.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    На машинах скручены номера, а на ручках висят записки: «Помогу перегнать авто в Грузию».

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    В пробке стоят и рейсовые автобусы. С собой люди в багаже везут почти весь свой скарб и даже огромные детские игрушки.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Пешеходов в очередь не пускают, в 10 километрах от границы стоит блокпост, который можно проехать только на машине. Таксисты предлагают провезти через него за отдельную плату. После него люди идут до границы пешком и там подсаживаются к тем, кто уже отстоял очередь.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Не все подходы к границе заканчиваются так же, как начинались. Некоторые пешеходы оставляют на обочинах вещи, даже чемоданы.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Самый странный участник очереди — автомобиль с надписью South African National Park.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Торговка семечками спешит к очереди на границе.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    Вдоль дороги иногда встречаются военные машины, но ту, в которой размещался военкомат, не видели уже больше суток.

    Владимир Путин 21 сентября объявил о старте в России частичной мобилизации. После этого на некоторых дорогах, ведущих из России, выстроились огромные очереди из желающих покинуть страну. Еще 23 сентября время на прохождение российско-грузинской границы на КПП «Верхний Ларс» составляло сутки.

    Мобильный пункт военкомата ля вручения повесток на российско-грузинской границе развернули 27 сентября. Повестки, уточняло правительство Северной Осетии, вручают на КПП только жителям региона. Пробка растянулась на километры, а стоящие в ней рассказывали, что очередь почти не движется. После того, как фурам дали приоритет проезда, очередь практически перестала двигаться.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

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