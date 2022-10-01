До границы — пять дней. Как живет очередь на выезд из России в «Верхнем Ларсе»

От хвоста очереди, которая выстроилась к КПП «Верхний Ларс», до границы Грузии — пять дней. На обочинах копится мусор, появилась торговля, а люди бросают и чемоданы, и машины. «Фонтанка» посмотрела, что происходит на Военно-Грузинской дороге.



Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Недалеко от границы развернут городок МЧС. Там бесплатно кормят гречневой кашей, наливают чай и дежурят медики, а еще есть пункт обогрева. Сотрудники ведомства говорят, что дежурят в несколько смен уже третьи сутки, но популярностью городок не пользуется.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Люди, которые стоят в пробке у границы, говорят, что провели в очереди уже 5 дней.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Некоторые участники очереди из-за поломок вынуждены передвигаться несамостоятельно. Поломка машины — не повод покидать очередь.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вдоль дороги продают бензин. Канистра у торговцев стоит 2000 рублей.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самое удобное средство передвижения к границе — мотоцикл. Люди на них едут сразу к началу очереди.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На капоте люди сушат и одежду, и обувь. За пару дней на жаре это становится необходимостью.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За последние дни Ларс стал одним из самых грязных мест республики. Мусорных баков на трассе почти нет. Люди выкидывают продукты, обертки и ненужные вещи прямо на дороге.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В очередях стоят самые разные машины. Например, учебная машина автошколы из Самары: при въезде в Северную Осетию на блокпостах ее не останавливали, хотя все остальные автомобили с номерами других регионов разворачивали назад.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вдоль дороги местные жители организовали торговлю.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Некоторые не выдержали ожидания в очереди и оставили свои машины прямо тут. Им удалось пересечь границу на велосипеде или самокате.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На машинах скручены номера, а на ручках висят записки: «Помогу перегнать авто в Грузию».

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В пробке стоят и рейсовые автобусы. С собой люди в багаже везут почти весь свой скарб и даже огромные детские игрушки.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пешеходов в очередь не пускают, в 10 километрах от границы стоит блокпост, который можно проехать только на машине. Таксисты предлагают провезти через него за отдельную плату. После него люди идут до границы пешком и там подсаживаются к тем, кто уже отстоял очередь.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не все подходы к границе заканчиваются так же, как начинались. Некоторые пешеходы оставляют на обочинах вещи, даже чемоданы.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самый странный участник очереди — автомобиль с надписью South African National Park.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Торговка семечками спешит к очереди на границе.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вдоль дороги иногда встречаются военные машины, но ту, в которой размещался военкомат, не видели уже больше суток.

Владимир Путин 21 сентября объявил о старте в России частичной мобилизации. После этого на некоторых дорогах, ведущих из России, выстроились огромные очереди из желающих покинуть страну. Еще 23 сентября время на прохождение российско-грузинской границы на КПП «Верхний Ларс» составляло сутки.

Мобильный пункт военкомата ля вручения повесток на российско-грузинской границе развернули 27 сентября. Повестки, уточняло правительство Северной Осетии, вручают на КПП только жителям региона. Пробка растянулась на километры, а стоящие в ней рассказывали, что очередь почти не движется. После того, как фурам дали приоритет проезда, очередь практически перестала двигаться.