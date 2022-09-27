«В магазинах закончилась еда. Пробка почти не движется». Что происходит на границе России и Грузии

Пробка на границе России и Грузии перед КПП Верхний Ларс растянулась на два десятка километров. Стоящие люди говорят, что у них закончились еда и вода.

«Вчера за 13 часов проехали 400 метров. В 23:30 пустили движение, и мы проехали около 5 км (с 23:30 до 06:00). Сегодня с 06:00 и по данный момент стоим в 6 км от КПП», — говорит Наталья. По её словам, туалеты и магазины были только возле села Чми.

«Час назад приезжали волонтёры: кормили людей пловом, раздавали хлеб, воду и пончики», — добавляет она.

По словам читателя «Фонтанки» Давида, вода и еда закончились во всех ближайших магазинах, у водителей в пробке запасов осталось на одни сутки. «ДПСники пропускают на встречку только местных, остальным намекают на то, что надо бы их отблагодарить. Несколько пацанов до 15 лет на великах возят к машинам бензин», — описывает обстановку он. Судя по его рассказу, в пробке продают велосипеды, ценник варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.

Граница последние сутки открыта для прохода пешком, однако и там сейчас очереди. Один из очевидцев рассказал «Фонтанке», что простоял в ней 6 часов. Читатель Иван добавил, что за 4 часа прошёл только шестую часть очереди. «После этого мы нашли пару грузинов на машине, они согласились довезти до Тбилиси за 30 тысяч с человека. Мы согласились, лишь бы посидеть в тепле и не стоять, спина отказывала уже». По словам Ивана, за селом Чми его и группу пешеходов остановили военные: «Проверяли документы, говорили, что нас бы всех в солдаты, но в итоге пропустили».

В этой же пробке уже третьи сутки стоят несколько автобусов с собаками, которые направляются на выставку в Ереван. У животных не хватает воды. За ночь продвинуться удалось лишь на пару сотен метров. При этом развернуться невозможно: дорога забита и стала слишком узкой.

предоставила читательница «Фонтанки»