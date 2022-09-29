Очередь к КПП «Верхний Ларс» встала намертво из-за фур

Желающие пересечь границу России и Грузии встали намертво на финальном отрезке автодороги А301, ведущей к КПП «Верхний Ларс». Об этом 29 сентября сообщает специальный корреспондент «Фонтанки» с места событий.



По словам Кирилла, за сутки удалось проехать только 1,8 километра. Очередь практически перестала двигаться из-за фур, которым дали приоритет. Грузовики колоннами едут навстречу россиянам.



«Новая информация. Тоннель перекрыли фуры, которые не обрабатывает российская сторона, в связи с этим легковые авто, которые уже обработала российская сторона, не доходят до грузинского КПП. Такой вот квест», — написал один из ожидающих в Telegram-чате стоящих в «Верхний Ларс».

