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    Ситуация на границах

    Очередь к КПП «Верхний Ларс» встала намертво из-за фур

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    Желающие пересечь границу России и Грузии встали намертво на финальном отрезке автодороги А301, ведущей к КПП «Верхний Ларс». Об этом 29 сентября сообщает специальный корреспондент «Фонтанки» с места событий.

    По словам Кирилла, за сутки удалось проехать только 1,8 километра. Очередь практически перестала двигаться из-за фур, которым дали приоритет. Грузовики колоннами едут навстречу россиянам.

    «Новая информация. Тоннель перекрыли фуры, которые не обрабатывает российская сторона, в связи с этим легковые авто, которые уже обработала российская сторона, не доходят до грузинского КПП. Такой вот квест», — написал один из ожидающих в Telegram-чате стоящих в «Верхний Ларс».

    Ранее Северная Осетия объявила об ограничении въезда иногородних на территорию республики, через нее россияне едут к КПП «Верхний Ларс», чтобы попасть в Грузию.

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