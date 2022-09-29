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    Мобильный военкомат на финской границе разбирают

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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Петербуржцы, которые вечером 29 сентября пересекали границу с Финляндией, обнаружили прославившийся мобильный военкомат в Торфяновке в разукомплектованном состоянии.

    На кадрах с поста видно, что люди в камуфляже его неторопливо разбирают. На земле лежат лестница и другие элементы конструкции.

    Мобильный военкомат, в котором грозились выдавать повестки и заключать контракты, просуществовал на границе около двух дней — его заметили 28 сентября утром. С 30 сентября Финляндия закрывает границы для российских туристов, и трафик на границе существенно упадет.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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