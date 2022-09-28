«Рядом солдатик стоит». Мобильный военкомат открылся на границе с Финляндией

Петербуржец Алексей сфотографировал на российско-финской границе новый мобильный военкомат. Там можно получить повестку и записаться на контракт.
«Сделал фото в 7:10 утра на Торфяновке. Поставили сразу за шлагбаумом на въезде в Россию, справа. Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что еще не работает. То же самое говорила и пограничница, которая ставит печати», — рассказал Алексей «Фонтанке» 28 сентября.
Журналистам 47news подтвердили в администрации Выборгского района появление мобильного пункта в Торфяновке. А по телефону областного военкомата добавили, что тем, кто подлежит частичной мобилизации, в таких пунктах вручают повестки. Остальные могут записаться добровольцами на военную службу.
Ранее «Газель» с надписью «Военный комиссариат» заметили на границе с Грузией. По словам очевидцев, повесток пока не вручают, а машина просто стоит рядом с очередью.