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    Ситуация на границах

    «Рядом солдатик стоит». Мобильный военкомат открылся на границе с Финляндией

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    Петербуржец Алексей сфотографировал на российско-финской границе новый мобильный военкомат. Там можно получить повестку и записаться на контракт.

    «Сделал фото в 7:10 утра на Торфяновке. Поставили сразу за шлагбаумом на въезде в Россию, справа. Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что еще не работает. То же самое говорила и пограничница, которая ставит печати», — рассказал Алексей «Фонтанке» 28 сентября.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей
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    Журналистам 47news подтвердили в администрации Выборгского района появление мобильного пункта в Торфяновке. А по телефону областного военкомата добавили, что тем, кто подлежит частичной мобилизации, в таких пунктах вручают повестки. Остальные могут записаться добровольцами на военную службу.

    Ранее «Газель» с надписью «Военный комиссариат» заметили на границе с Грузией. По словам очевидцев, повесток пока не вручают, а машина просто стоит рядом с очередью.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей

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