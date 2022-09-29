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    Мобилизация

    Минобороны РФ рассказало, что поручат мобилизованным

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    Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, приступили к боевому слаживанию, после этого их направят оборонять территории, взятые под контроль в ходе спецоперации. Об этом 29 сентября сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, слаживание подразделений ведется «на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач».

    «После проведения боевого слаживания, подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

    Ведомство отмечает, что после «индивидуальной подготовки» на полигонах в регионах призыва военнослужащие уже тренируются в составе подразделений. Они «осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем ПВО», говорится в тексте.

    Ранее Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных. По указанным телефонам можно в том числе спросить, где находятся военнослужащие.

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