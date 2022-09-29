Минобороны РФ рассказало, что поручат мобилизованным

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, приступили к боевому слаживанию, после этого их направят оборонять территории, взятые под контроль в ходе спецоперации. Об этом 29 сентября сообщает Минобороны.
По данным ведомства, слаживание подразделений ведется «на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач».
«После проведения боевого слаживания, подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомство отмечает, что после «индивидуальной подготовки» на полигонах в регионах призыва военнослужащие уже тренируются в составе подразделений. Они «осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем ПВО», говорится в тексте.
Ранее Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных. По указанным телефонам можно в том числе спросить, где находятся военнослужащие.