«Прецедентное решение». Суд в Красноярске признал законной мобилизацию мужчины, который не служил в армии

Россиянину, не служившему в армии, не удалось оспорить мобилизационный призыв. Суд счел, что военной кафедры за плечами достаточно, и вынес первое решение по подобному делу.

О рассмотрении дела 29 сентября рассказывает проект «Военный омбудсмен» со ссылкой на материалы Октябрьского райсуда Красноярска. Суд отказал мужчине в иске, а также не стал запрещать ему участвовать в мобилизационных мероприятиях на время рассмотрения иска.



Речь идет о выпускнике военной кафедры Сибирского федерального университета Сергее Заборовском, пишет NGS24.RU. По словам мужчины, у него нет опыта «реальных учений»: во время обучения они с товарищами «в основном сидели в казарме, иногда красили стены, подкрашивали танки или натирали колеса БМП». Тем не менее Сергей получил военно-учетную специальность (ВУС) «мастер по обслуживанию систем залпового огня».



«Как нам стало известно в ходе разбирательства, ключевую роль при их мобилизации сыграл их возраст — 26, 27 лет, наличие военно-учетной специальности, состояние здоровья. Сегодня мы получили прецедентное решение, которое, вопреки указаниям президента РФ, позволяет призывать по частичной мобилизации в том числе лиц, не проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ», — отметила адвокат Заборовского Наталья Тарасова.

