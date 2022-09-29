    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, вос

    754мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd58.45eur55.72
    ТЕМА ДНЯ

    Все. Финляндия закрывается от русских туристов

    Финская границаСправочник по мобилизацииКак должны вручать повесткуПродают машиныОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Мобилизация

    «Завтра уже утром ухожу». Первый чиновник из Смольного публично отказался от брони от мобилизации

    10980

    Заместитель председателя комитета по молодежной политике Петербурга Иван Есипов отказался от положенной ему брони и решил пойти добровольцем на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 29 сентября.

    «Конечно, внутри были сомнения, где-то немножко больно. Потому что впереди служба и неизвестность. Но когда начали приходить первые повестки ребятам, с которыми я служил, а я был младшим сержантом, то есть моим подчинённым, я принял решение, что нужно пойти», — отметил Есипов на встрече с губернатором Александром Бегловым.

    29-летний Есипов служил по призыву в звании младшего сержанта, награждён знаком «За отличие» Западного военного округа. «Завтра уже утром ухожу», — добавил он.

    В должности заместителя председателя комитета по молодёжной политике Есипов трудился с февраля 2021 года.

    Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал военкомат в Адмиралтейском районе и выслушал историю о том, как горожанин потерял военный билет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК27
    СМЕХ32
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close