«Завтра уже утром ухожу». Первый чиновник из Смольного публично отказался от брони от мобилизации

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Петербурга Иван Есипов отказался от положенной ему брони и решил пойти добровольцем на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 29 сентября.
«Конечно, внутри были сомнения, где-то немножко больно. Потому что впереди служба и неизвестность. Но когда начали приходить первые повестки ребятам, с которыми я служил, а я был младшим сержантом, то есть моим подчинённым, я принял решение, что нужно пойти», — отметил Есипов на встрече с губернатором Александром Бегловым.
29-летний Есипов служил по призыву в звании младшего сержанта, награждён знаком «За отличие» Западного военного округа. «Завтра уже утром ухожу», — добавил он.
В должности заместителя председателя комитета по молодёжной политике Есипов трудился с февраля 2021 года.
Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал военкомат в Адмиралтейском районе и выслушал историю о том, как горожанин потерял военный билет.