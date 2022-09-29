«Завтра уже утром ухожу». Первый чиновник из Смольного публично отказался от брони от мобилизации

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Петербурга Иван Есипов отказался от положенной ему брони и решил пойти добровольцем на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 29 сентября.



«Конечно, внутри были сомнения, где-то немножко больно. Потому что впереди служба и неизвестность. Но когда начали приходить первые повестки ребятам, с которыми я служил, а я был младшим сержантом, то есть моим подчинённым, я принял решение, что нужно пойти», — отметил Есипов на встрече с губернатором Александром Бегловым.

