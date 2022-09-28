Беглов пришел в военкомат и проверил, как идет мобилизация

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил военный комиссариат Адмиралтейского района, там он проверил организацию работы районной призывной комиссии по мобилизации. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Смольного.



Отмечается, что глава города успел пообщаться с посетителями, среди которых были и добровольцы. Один из них рассказал Беглову, что потерял военный билет. Мужчине дали разъяснения, как восстановить документ.



Губернатор также поручил «рассматривать каждый случай индивидуально, оперативно вникать в ситуацию, реагировать быстро и в соответствии с законом».

