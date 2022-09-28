Беглов пришел в военкомат и проверил, как идет мобилизация

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил военный комиссариат Адмиралтейского района, там он проверил организацию работы районной призывной комиссии по мобилизации. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Смольного.
Отмечается, что глава города успел пообщаться с посетителями, среди которых были и добровольцы. Один из них рассказал Беглову, что потерял военный билет. Мужчине дали разъяснения, как восстановить документ.
Губернатор также поручил «рассматривать каждый случай индивидуально, оперативно вникать в ситуацию, реагировать быстро и в соответствии с законом».
В сообщении сказано, что около военкомата круглосуточно дежурят сотрудники правоохранительных органов, а губернатор обратил особое внимание на обеспечение безопасности сотрудников и посетителей.
Накануне с мобилизованными петербуржцами встретился спикер ЗакСа Александр Бельский. Он получил от граждан множество обращений, которые касались кредитных каникул, уплаты алиментов, налогов, социальных гарантий, устройства детей в детсады и школы, льгот, работы нотариусов и ЗАГС. Проблемы спикер пообещал оперативно решить уже на этой неделе.