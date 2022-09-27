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    Спикер ЗакСа Бельский встретился с мобилизованными петербуржцами и пообещал оперативно решить проблемы

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    Председатель городского парламента Александр Бельский посетил мобилизационный центр в Выборгском районе. Там он пообщался с командованием и мобилизованными петербуржцами.

    Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Петербурга
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    Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, основные вопросы граждан касались кредитных каникул, уплаты алиментов, налогов, социальных гарантий, устройства детей в детсады и школы, льгот, работы нотариусов и ЗАГС.

    Бельский пообещал сегодня же обратиться в нотариальную палату Петербурга, чтобы она выделила специалиста, который поможет мобилизованным на месте оформить все необходимые документы.

    «Также мы услышали и о тех потребностях, которые на сегодняшний момент у вас есть. Постараемся вместе с правительством города оперативно решить их уже на этой неделе и обеспечить вас всем необходимым», — заверил мобилизованных горожан спикер.

    «Фонтанка» писала, что в конце сентября к нотариусам выстроились огромные очереди за генеральными доверенностями. Нотариальная палата решила предоставлять льготы мобилизованным мужчинам и организовала работу дежурных нотариусов, которые будут дополнительно работать по выходным. А в ЗАГС выстроились очереди на регистрацию брака.

    Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Петербурга

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