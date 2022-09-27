Спикер ЗакСа Бельский встретился с мобилизованными петербуржцами и пообещал оперативно решить проблемы

Председатель городского парламента Александр Бельский посетил мобилизационный центр в Выборгском районе. Там он пообщался с командованием и мобилизованными петербуржцами.

Бельский пообещал сегодня же обратиться в нотариальную палату Петербурга, чтобы она выделила специалиста, который поможет мобилизованным на месте оформить все необходимые документы.

«Также мы услышали и о тех потребностях, которые на сегодняшний момент у вас есть. Постараемся вместе с правительством города оперативно решить их уже на этой неделе и обеспечить вас всем необходимым», — заверил мобилизованных горожан спикер.



«Фонтанка» писала, что в конце сентября к нотариусам выстроились огромные очереди за генеральными доверенностями. Нотариальная палата решила предоставлять льготы мобилизованным мужчинам и организовала работу дежурных нотариусов, которые будут дополнительно работать по выходным. А в ЗАГС выстроились очереди на регистрацию брака.

