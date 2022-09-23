Срочно женюсь. ЗАГС распирает от мобилизованных

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





Толпы женихов с повестками ломятся в городские и областные ЗАГСы с желанием расписаться поскорее. Там всё понимают, но мест нет, рассказывает 47news.

К концу сентября в очереди на регистрацию брака выстроились те, кому пришла повестка, а в ЗАГСах Петербурга и Ленобласти решают, что делать с наплывом.

Согласно закону об актах гражданского состояния, заявление на заключение брака подается не менее чем за месяц до даты регистрации. День и время выбирают молодожены, исходя из доступного в ЗАГСе «окошка». Подать заявление можно как в письменной, так и в электронной форме через портал госуслуг с простой электронной подписью каждого из пары. Написать заявление может и один из молодоженов, но для этого требуется нотариально заверенная подпись второго. Семейный кодекс предусматривает заключение брака до истечения месяца с подачи заявления при наличии уважительных причин. Решение о скорой регистрации брака принимает руководитель ЗАГСа.



47news обзвонил отделы с легендой — жениху пришла повестка. В ответах — что делать тем, кто подлежит частичной мобилизации.

— У нас нет никаких распоряжений по этому поводу. Пока разрешения на принятие повесток как документа нам не дали. Обращений много, их рассматривает наш руководитель. Уже не хватает мест, но мы технически не можем увеличить количество дат, — рассказали в Гатчинском ЗАГСе.

В отделе в срочном порядке уже женили участников СВО из числа военных. От женихов требуется предоставить приказ о направлении в командировку, выданный военной частью. В нем указывается дата убытия, и исходя из неё руководитель ЗАГСа принимает решение, на какой день назначить свадьбу. Ждут от нескольких дней до недель в зависимости от свободных дат.



Зарегистрировать брак в день подачи заявления можно в случае особых обстоятельств, говорится в Семейном кодексе. Среди них — беременность, рождение ребенка, угроза жизни одной из сторон. 47news спросил у юриста, относится ли статус участника СВО к последней категории. По словам руководителя адвокатского бюро Дмитрия Филина, в правовом регулировании есть пробел на этот счет.

— Статус добровольца или контрактника ЧВК законом по настоящее время не урегулирован. Ускоренный порядок регистрации брака применим в настоящий момент лишь к военнослужащим регулярной армии на основании соответствующего приказа.



То, что получение повестки не относится к особым обстоятельствам, подтвердили в ЗАГСе Выборга. Он тоже ломится от тех, у кого документ на руках.



— Звонков много, но повестку еще никто не предоставлял. День в день не регистрируем, повестка — это ещё не угроза жизни.

В ЗАГСе Сестрорецка тоже не протолкнуться. В очередь встают те, кому пришла повестка. В их числе семьи, где ждут ребенка.

— Приходят беременные на 30 неделе, а отцу повестка пришла. Конечно, идем на уступки, чтобы у невесты были гарантии, — не дай бог, что случится. Стараемся людям помочь. Но желающих слишком много, а сотрудников раз-два и обчёлся, и время не резиновое — мест особо нет. Но если у вас случай серьезный, в какой-то вторник в этом месяце сможем взять.



В случае если мужчина мобилизован, а жениться невтерпеж, лучше обращаться в ЗАГС по месту регистрации, рассказали в отделе Центрального района Петербурга.

— У нас нет свободных мест, график заполнен. Рассматриваем в первую очередь тех, кто имеет прописку нашего района.

При этом согласно законодательству, подать заявление на регистрацию брака можно в любом органе ЗАГСа страны вне зависимости от места жительства. То есть житель Ленобласти может жениться хоть в Ростове.

Мотивы молодоженов понятны. Помимо романтической составляющей, есть и прагматика. В случае если мужчина не вернется домой, доказать свое право на его имущество (например, квартиру) невесте может быть очень непросто.





Подробнее об этом, а также о том, можно ли вступить в брак в полевом лагере, читайте в материале Анны Медведевой на 47news.