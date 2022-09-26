Льготы и дежурства по выходным. Нотариусы в Петербурге разгребают очереди за доверенностями

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Очереди за генеральными доверенностями, которые выстраивались к нотариусам в минувшие выходные, всех убедили. Нотариальная палата решила предоставлять льготы мобилизованным мужчинам и организовала работу дежурных нотариусов, которые будут дополнительно работать по выходным.

Их полный список с адресами и телефонами — в конце статьи. По просьбе «Фонтанки» практикующий нотариус рассказал, какие права дает генеральная доверенность и можно ли ее оформить за границей.



Запись на конец недели



В ожидании своих документов люди сидели в очередях по несколько часов.





— В пятницу вечером мы с клиентами приехали делать согласие супруги на сделку. Приехали в 19:00 на Бассейную, 41, где обычно в это время народу нет. Нам сообщили: нет приёма, приходите завтра. Решили поехать на Восстания, 6, предварительно позвонив, — то же самое. В субботу поехали на Бассейную почти к открытию: в 9:45 получили талон с гордым номером 84. Посидели два часа — очередь почти не двигалась (все оформляют большое количество сложных и долгих документов), решили попытать счастья на Восстания, 6. Там около часа дня нам выдали талон 233 и сказали гулять 4–5 часов. В итоге согласие сделали в районе 6 вечера на Бассейной. Примерно через полчаса после того, как взяли талон на Бассейной, выдавать их перестали. При том, что контора работает до 21, — рассказала «Фонтанке» специалист по недвижимости Дарья.

Дарья пыталась прозванивать и другие конторы: везде либо нет приёма, либо запись на конец недели (первые числа октября). В итоге ей удалось найти нотариуса где-то в спальном районе с единственным свободным для записи временем на завтра.

Пиковая нагрузка



Давка на прием потрясла не только посетителей, но и самих нотариусов.

«Вчера была пиковая нагрузка», — отзываются они, характеризуя минувшее воскресенье. В конторе на Восстания, 6 «Фонтанке» рассказали, что приняли за воскресенье 300 человек.



— Сегодня вы можете подать документы, а секретарь при приеме скажет, когда забирать, потому что некоторые доверенности уже в четверг выдаем: много людей, у всех все индивидуально. У кого-то по 10 страниц доверенности, — признались в конторе на Испытателей, 11.

Рассчитывать, что можно вызвать нотариуса на дом (некоторые специалисты предоставляют такую услугу) не стоит: на дом выезжают только к тяжелобольным людям, которые не могут ходить.

Многие конторы на ходу перестроились — отказались от живой очереди и стали вести прием по записи. И только после этого дела пошли пободрее: к вечеру понедельника работа нотариусов стала возвращаться в домобилизационное русло.



— Нет тут никакой очереди. Два человека сидят, и всё, — рассказал очевидец, побывавший по просьбе «Фонтанки» у нотариуса на Невском проспекте, 8.

Что такое генеральная доверенность и зачем она нужна



Как правило, в очередях преобладали мужчины. В ожидании повестки на частичную мобилизацию или выезда за рубеж просили оформить документ, с которым их близкие могли бы управлять нажитым имуществом без них.

Уставшие от однотипных вопросов, нотариусы на автомате инструктировали, какие документы нужно мужчине взять с собой:



— Ему необходимо взять паспорт, СНИЛС, данные человека, которому он доверяет, знать, что он доверяет. Если это транспортное средство, взять с собой СТС. Если это объект недвижимости — просто сказать адреса. Если счета в банках — сказать, в каких банках они открыты. Если есть кредиты и договоры долевого участия, взять их с собой.

Как объяснил «Фонтанке» практикующий нотариус Алексей Комаров, максимально расширить полномочия можно на основании доверенности, которую в простонародье называют «генеральной».



— В нее можно включить операции от сделки с недвижимостью до управления счетами в банках. В законе указано, что полномочия в доверенности должны быть выражены конкретно. Что изначально подразумевалось под доверенностью? Вы что-то не можете сделать по каким-то причинам, например продать квартиру или автомобиль. То есть сделать какую-то разовую вещь. Вы идете к нотариусу и в простой письменной форме оформляете доверенность на какое-то разовое действие. Законом подразумевался вот такой порядок. Но практика сложилась так — на всякий случай побольше что-нибудь туда включить. А мало ли, вдруг пригодится. Практика нотариальная пошла навстречу. Так генезис этой доверенности пришел к генеральному оформлению, — рассказал Алексей Комаров.

Льготы мобилизованным



Стоимость доверенности с расширенными полномочиями составляет 1950 рублей. Основную ее часть — 1450 рублей — составляет правовая и техническая работа нотариуса.

Федеральная нотариальная палата решила предоставлять льготы мобилизованным и освободила их от уплаты услуг правового и технического характера. Для получения льготы достаточно предъявить подтверждающий документ — повестку военкомата.



— Без платы за правовую и работу технического характера оплата за доверенность составляет 500 рублей, — рассказал «Фонтанке» Алексей Комаров. Льгота действует с 26 сентября и распространяется на:

удостоверение различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом;

совершение сделок и т.п.;

выдачу согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других. Чтобы не гонять мобилизованных по окраинам города и не заставлять терять время в очередях по выходным, Федеральная нотариальная палата распорядилась организовать дежурные нотариальные конторы. Из 135 нотариусов, по перечню нотариальной палаты Петербурга, по субботам клиентов принимают 134, по воскресеньям — 48.

За границей тоже можно



Если гражданин находится за границей, оформить доверенность на своих близких он тоже может.



— Она будет действительна. Оформить ее можно в консульстве РФ, заверять ее будет лицо, которое уполномочено в консульстве на такие действия. Либо можно обратиться к местному нотариусу. По общему правилу, для удостоверения доверенности в той стране, где человек находится, ее нужно легализовать — поставить апостиль (специальный штамп. — Прим. ред.), а потом переслать ее в бумажном виде в РФ. В России доверенность должна быть переведена на русский язык, после этого ей можно пользоваться — она будет действительна в РФ, — рассказал «Фонтанке» Алексей Комаров.



Наталя Вязовкина, «Фонтанка.ру»