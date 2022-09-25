В Петербурге нотариальный ад. Посмотрите на гигантские очереди

Петербуржцы на нервах сидят и стоят в очередях к нотариусам. Срочное оформление доверенности на близких в период мобилизации и под выезд за рубеж — хит сезона. Во многих местах записи уже нет. Фотограф «Фонтанки» прошёлся по нескольким точкам. Реагировали на него нервно.

У нотариуса на Наличной, 49 сообщили, что уже приостановили прием документов, до вторника «забито всё». На Восстания у нотариуса все сидят по талонам — 300 штук, которые начали выдавать в девять утра, расхватали почти сразу. В Нотариальной конторе на Московском проспекте, 150 сообщили, что могут записать лишь на четверг или пятницу. В живой очереди шансов мало — к вечеру еще не отпущены те, кто занимал с утра.

«Новеньких в очередь не берем, но тех, кто документы уже сдал, обслужим сегодня, на завтра они не перейдут. Насчет завтра не знаю», — сообщили «Фонтанке».



Аналогичная обстановка во многих городах России — оформляются доверенности на распоряжение имуществом, получение зарплаты, в редких случаях — завещания.