    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, сев

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.1eur56.48
    Ответы от военкомата«Непризывные» болезниГрузинская границаОграничения на выездОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    В Петербурге нотариальный ад. Посмотрите на гигантские очереди

    36199

    Петербуржцы на нервах сидят и стоят в очередях к нотариусам. Срочное оформление доверенности на близких в период мобилизации и под выезд за рубеж — хит сезона. Во многих местах записи уже нет. Фотограф «Фонтанки» прошёлся по нескольким точкам. Реагировали на него нервно.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    У нотариуса на Наличной, 49 сообщили, что уже приостановили прием документов, до вторника «забито всё». На Восстания у нотариуса все сидят по талонам — 300 штук, которые начали выдавать в девять утра, расхватали почти сразу. В Нотариальной конторе на Московском проспекте, 150 сообщили, что могут записать лишь на четверг или пятницу. В живой очереди шансов мало — к вечеру еще не отпущены те, кто занимал с утра.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Новеньких в очередь не берем, но тех, кто документы уже сдал, обслужим сегодня, на завтра они не перейдут. Насчет завтра не знаю», — сообщили «Фонтанке».

    Аналогичная обстановка во многих городах России — оформляются доверенности на распоряжение имуществом, получение зарплаты, в редких случаях — завещания.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close