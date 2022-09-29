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    Мобилизация

    Министр спорта: Отечественные спортсмены максимально мобилизованы, но определенные меры защиты будут

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    Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что отечественные спортсмены также подлежат мобилизации в рамках указа президента Владимира Путина, но ведомство будет продолжать работу над отсрочкой. Об этом 29 сентября сообщает телеканал «Матч ТВ».

    «Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое может пользоваться привилегиями. Наши спортсмены — патриоты, которые поддержали президента <…> Не может идти речь о какой‑то исключительности. Определенные меры защиты будут. Возможно, будет дана какая‑то отсрочка», — рассказал Матыцин.

    Накануне стало известно, что два действующих петербургских фигуриста — Дмитрий Алиев и Макар Игнатов — получили повестки в военкомат.

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